В Красноярске начали работать елочные базары. Публикуем адреса и цены

Posted 18 декабря, 12:26
Published 18 декабря, 12:26
Modified 18 декабря, 12:28
Updated 18 декабря, 12:28
С 15 декабря заработали елочные базары в Центральном, Кировском и Свердловском районах. С 16 декабря открылись базары в Октябрьском и Советском районах, а с 20 декабря — откроются продажи елей в Железнодорожном районе.
Адреса в карточках ниже:
На двух базарах в Советском районе побывал корреспондент «КП–Красноярск». Точка у торгового комплекса «Комсомольский» работает с 9:00 и до 22:00.
Там есть и ель, и пихта и сосна. Самые маленькие, метровые деревья стоят от 1000 рублей, полутораметровые — 1,5 тысячи, двухметровые — от 3 тысяч рублей. Ближе к Новому году, как поделился торговец, цены поднимут.
Через дорогу от этой точки расположилась ещё одна. Там в наличии ель, пихта и сосна и ветки в корзинках. Маленькая ёлка выйдет в 600-700 рублей, двухметровую отдадут за 2 тысячи, а крупные — за 8. Плетеные корзины с лапником и шишками обойдутся в 500 рублей.