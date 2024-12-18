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Posted 18 декабря, 12:26

Published 18 декабря, 12:26

Modified 18 декабря, 12:28

Updated 18 декабря, 12:28

В Красноярске начали работать елочные базары. Публикуем адреса и цены

В Красноярске начали работать елочные базары. Публикуем адреса и цены

18 декабря 2024, 12:26
Фото: 1MI.
Почти во всех районах Красноярска открылись елочные базары. Публикуем адреса и рассказываем о ценах.

С 15 декабря заработали елочные базары в Центральном, Кировском и Свердловском районах. С 16 декабря открылись базары в Октябрьском и Советском районах, а с 20 декабря — откроются продажи елей в Железнодорожном районе.

Адреса в карточках ниже:

Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

На двух базарах в Советском районе побывал корреспондент «КП–Красноярск». Точка у торгового комплекса «Комсомольский» работает с 9:00 и до 22:00.

Там есть и ель, и пихта и сосна. Самые маленькие, метровые деревья стоят от 1000 рублей, полутораметровые — 1,5 тысячи, двухметровые — от 3 тысяч рублей. Ближе к Новому году, как поделился торговец, цены поднимут.

Фото: Полина Клименкова, krsk.kp.ru

Через дорогу от этой точки расположилась ещё одна. Там в наличии ель, пихта и сосна и ветки в корзинках. Маленькая ёлка выйдет в 600-700 рублей, двухметровую отдадут за 2 тысячи, а крупные — за 8. Плетеные корзины с лапником и шишками обойдутся в 500 рублей.

Фото: Полина Клименкова, krsk.kp.ru
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  • Из услуг в Красноярске перед Новым годом вырастут цены на такси. Стоимость поездки может подорожать на 300 рублей — ​​с 20 по 30 декабря ожидается максимальный рост цен.
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