В Красноярске начали работать елочные базары. Публикуем адреса и цены

Через дорогу от этой точки расположилась ещё одна. Там в наличии ель, пихта и сосна и ветки в корзинках. Маленькая ёлка выйдет в 600-700 рублей, двухметровую отдадут за 2 тысячи, а крупные — за 8. Плетеные корзины с лапником и шишками обойдутся в 500 рублей.