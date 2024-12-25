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Posted 25 декабря, 09:16

Published 25 декабря, 09:16

Modified 25 декабря, 09:47

Updated 25 декабря, 09:47

В авиакатастрофе в Казахстане выжили 28 человек. Что еще известно о крушении

В авиакатастрофе в Казахстане выжили 28 человек. Что еще известно о крушении

25 декабря 2024, 09:16
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters / Scanpix / LETA.
Утром 25 декабря в районе Актау, Казахстан упал самолет — он направлялся из Баку в Грозный. По последним данным, выжили 28 человек из 67, находившихся на борту. Рассказываем, что еще известно о происшествии.

На борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. На место крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Azerbaijan Airlines уже назвало первую версию ЧП — причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. Однако авиакомпания называет эту версию предварительной.

Пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что, по предварительным оперативным данным, 28 человек доставлены в медицинские учреждения, у них состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. Среди пострадавших — двое детей 11 и 16 лет, сообщает Shot.

Фото: t.me/shot_shot

Среди пассажиров самолета были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и трое граждан Кыргызстана.

По предварительным данным, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщило азербайджанское агентство АПА. После этого самолет направился в Казахстан для вынужденной посадки.

Причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщают авиакомпания и Росавиация. Orda.kz пишет, что, по данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту самолета взорвался баллон. Очевидцы рассказали, что в двигатель воздушного судна попала птица, после чего на борту взорвался кислородный баллон, и «люди начали терять сознание».

Видео: Kazinform.

Правительство Казахстана создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. Полиция Казахстана возбудила уголовное дело.

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