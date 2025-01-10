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Posted 10 января, 09:26

Published 10 января, 09:26

Modified 10 января, 09:30

Updated 10 января, 09:30

«Был дерзким парнем»: глава федерации борьбы рассказал об убитом красноярском борце

«Был дерзким парнем»: глава федерации борьбы рассказал об убитом красноярском борце

10 января 2025, 09:26
Фото: соцсети.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал гибель красноярского борца Антона Якименко.

Убийство произошло вечером 1 января. По версии следствия, Антон Якименко выпивал в компании четверых знакомых в доме на улице Чернышевского. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомым Виталием произошла ссора.

В итоге молодой человек схватил нож и несколько раз ударил Якименко. От полученных ранений парень скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Обвиняемого арестовали, впоследствии он признал свою вину. Однако на допросе заявил, что не помнит, из-за чего именно зарезал приятеля.

В интервью РИА Новости Мамиашвили рассказал, что Якименко был дерзким парнем с неординарным характером.

По словам главы ФСБР, красноярец закончил с профессиональным спортом еще 10 лет назад. Мамиашвили отметил, что у Якименко появились другие интересы и он перестал себя видеть в качестве спортсмена.

«По характеристике тренеров, которые, к сожалению, не сумели его удержать в рамках спортивной площадки, по юношам он показывал интересную и дерзкую борьбу, сам был таким».
  • Ранее знакомые Антона Якименко рассказали, что он мог вспылить и «проявить характер».
  • Кроме того, выяснилось, что Якименко был знаком со своим убийцей с детства. Они познакомились на тренировках по вольной борьбе.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Спорт#Происшествия#Красноярск#Убийство#СК#Уголовное дело#Спортсмен#Борец
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