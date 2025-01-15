Сеть «Светофор» долларовых миллиардеров из Красноярска проверят по всей России

Posted 15 января, 11:38
Published 15 января, 11:38
Modified 15 января, 11:41
Updated 15 января, 11:41
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, в конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский просил проверить сеть после жалоб поставщиков: несоблюдение закона о маркировки товара, технических регламентов о производстве продуктов.
Кроме того, указывает издание, «Светофор» заключает контракты с поставщиками не напрямую, а с логистическими центрами, которые навязывают «условия работы под предлогом того, что на них не распространяются».
«Например, такие центры оплачивают товары только после их продажи на полках „Светофора“. Для сравнения: сегодня ритейлеры обязаны это делать в ограниченный законом период, он зависит от срока годности товаров и может составлять, например, 10 дней. Более того, логистические центры возвращают обратно производителям просроченную и непроданную продукцию, что крайне невыгодно контрагентам», — пишут «Известия».
В декабре 2024 года в Красноярске за такую схему работы с поставщиками на миллион рублей оштрафовали компанию «ЕнисейЛогистика» — логистический центр «Светофора».
До этого ФАС признал другие логистические центры «Светофора» (ООО «Парус», ООО «Якутия Ритейл», ООО «Амурритейлгрупп») виновными в аналогичном нарушении и оштрафовал на миллион рублей каждую.
По словам депутата Лисовского, Роспотребнадзор и Минэконоразвития начнут массово проверять сеть в конце января. В каких конкретно регионах будут проверять магазины, пока неизвестно