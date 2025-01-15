prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 11:38

Published 15 января, 11:38

Modified 15 января, 11:41

Updated 15 января, 11:41

Сеть «Светофор» долларовых миллиардеров из Красноярска проверят по всей России

Сеть «Светофор» долларовых миллиардеров из Красноярска проверят по всей России

15 января 2025, 11:38
Фото: prmira.ru.
Торговую сеть «Светофор», основанную красноярской семьей Шнайдеров, ждут внеплановые проверки от надзорных органов в регионах России. Поводом стали жалобы поставщиков.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, в конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский просил проверить сеть после жалоб поставщиков: несоблюдение закона о маркировки товара, технических регламентов о производстве продуктов.

Кроме того, указывает издание, «Светофор» заключает контракты с поставщиками не напрямую, а с логистическими центрами, которые навязывают «условия работы под предлогом того, что на них не распространяются».

«Например, такие центры оплачивают товары только после их продажи на полках „Светофора“. Для сравнения: сегодня ритейлеры обязаны это делать в ограниченный законом период, он зависит от срока годности товаров и может составлять, например, 10 дней. Более того, логистические центры возвращают обратно производителям просроченную и непроданную продукцию, что крайне невыгодно контрагентам», — пишут «Известия».

В декабре 2024 года в Красноярске за такую схему работы с поставщиками на миллион рублей оштрафовали компанию «ЕнисейЛогистика» — логистический центр «Светофора».

До этого ФАС признал другие логистические центры «Светофора» (ООО «Парус», ООО «Якутия Ритейл», ООО «Амурритейлгрупп») виновными в аналогичном нарушении и оштрафовал на миллион рублей каждую.

По словам депутата Лисовского, Роспотребнадзор и Минэконоразвития начнут массово проверять сеть в конце января. В каких конкретно регионах будут проверять магазины, пока неизвестно

  • «ПМ» включал Шнайдеров в свой рейтинг самых богатых бизнесменов Красноярского края — семья заняла четвертое место.
  • В 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Читайте также:
В два раза больше бюджета Красноярска: стала известна выручка сети «Светофор»«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч рублей за склизкое мясоКраевой Роспотребнадзор проверил сеть магазинов «Светофор». Что там не так?
#Владислав Савончик#Красноярск#Роспотребнадзор#ФАС#Светофор#Миллиардер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика