В красноярской больнице проводят вертикальные роды и роды в воде

Как рассказали на сайте больницы, в родовых залах учреждения сейчас есть «всё необходимое для создания уютной и расслабляющей атмосферы»: фитболы, маты для комфортного проживания схваток, акушерский стульчик для вертикальных родов, аромалампы, возможность приглушать свет и включать музыку.