В красноярской больнице проводят вертикальные роды и роды в воде

Posted 15 января, 12:56
Published 15 января, 12:56
Modified 15 января, 12:58
Updated 15 января, 12:58
Как рассказали на сайте больницы, в родовых залах учреждения сейчас есть «всё необходимое для создания уютной и расслабляющей атмосферы»: фитболы, маты для комфортного проживания схваток, акушерский стульчик для вертикальных родов, аромалампы, возможность приглушать свет и включать музыку.
Кроме того, в ноябре 2024 года в одном из родовых залов установили ванну, которую женщина может использовать для релаксации или непосредственно родов.
«Этот способ обезболивания известен давно. Метод может быть применен при неосложненных одноплодных родах, самопроизвольном родоразрешении в затылочном предлежании плода. В частности, душ или погружение в воду в первом периоде родов отмечены отдельным пунктом в действующих в Российской Федерации клинических рекомендациях по ведению нормальных родов.
Отдельно в этом же протоколе отмечено: если роженица находится в воде более двух часов, это замедляет сокращение матки и выработку окситоцина, что мешает продуктивному течению родов. Поэтому перед использованием ванны нужно хорошенько взвесить все за и против», — рассказала заведующая родильным домом больницы №20 Марина Менцик.
Есть медицинские противопоказания для погружения в воду, говорит врач. Это лихорадка, подозрение на инфекцию, патологический характер сердечных сокращений плода, кровянистые выделения из половых путей и любые состояния, требующие мониторинга сердечной деятельности плода.
По словам Менцик, все эти нововведения скрашивают пребывание женщины в родовом зале и помогают ей полностью сконцентрироваться на встрече с ребенком.