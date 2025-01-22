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Posted 22 января, 01:12

Published 22 января, 01:12

Modified 22 января, 01:13

Updated 22 января, 01:13

В Красноярском крае енот оставил без света несколько домов

В Красноярском крае енот оставил без света несколько домов

22 января 2025, 01:12
Фото: УК «ЖКС-Норильск».
В Норильске домашний енот сбежал от хозяйки и обесточил 5 жилых домов. Об этом рассказали УК «ЖКС-Норильск».

В минувшую субботу, 18 января, в Норильске в пяти домах погас свет. Без электричества остались жители Ленинградской, 20, 22 и Лауреатов, 63, 63а и 65. Как отмечают в управляющей компании, свет пропал из-за енота, пробравшегося в трансформаторную подстанцию.

Видео: t.me/jilkomservisnorilsk.

Специалистам пришлось выманивать енота из проводов, чтобы вернуть электричество в дома горожан.

Выяснилось, что питомца зовут Рони и он сбежал из квартиры в доме, в котором находится оборудование.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Животные#Норильск#Красноярский край#Енот
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