В Красноярском крае енот оставил без света несколько домов

Posted 22 января, 01:12
Published 22 января, 01:12
Modified 22 января, 01:13
Updated 22 января, 01:13
В минувшую субботу, 18 января, в Норильске в пяти домах погас свет. Без электричества остались жители Ленинградской, 20, 22 и Лауреатов, 63, 63а и 65. Как отмечают в управляющей компании, свет пропал из-за енота, пробравшегося в трансформаторную подстанцию.
Специалистам пришлось выманивать енота из проводов, чтобы вернуть электричество в дома горожан.
Выяснилось, что питомца зовут Рони и он сбежал из квартиры в доме, в котором находится оборудование.