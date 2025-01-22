В Красноярском крае енот оставил без света несколько домов

В минувшую субботу, 18 января, в Норильске в пяти домах погас свет. Без электричества остались жители Ленинградской, 20, 22 и Лауреатов, 63, 63а и 65. Как отмечают в управляющей компании, свет пропал из-за енота, пробравшегося в трансформаторную подстанцию.