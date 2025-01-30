Пара из Красноярского края отсудила у туроператора 230 тысяч за несостоявшийся отпуск

Posted 30 января, 03:33
Published 30 января, 03:33
Modified 30 января, 03:34
Updated 30 января, 03:34
В 2024 году семейная пара планировала отдохнуть в Таиланде. Супруги обратились в турфирму «Библио-Глобус» и приобрели путевки за 153 883 рубля, из которых больше 9 тысяч рублей получил турагент в качестве вознаграждения.
За день перед вылетом один из супругов заболел и пара уведомила об этом туроператора. Турагент рассказал клиенту, что заявка по договору аннулирована и вернул вознаграждение.
Туристическая компания ничего не ответила клиентам и не вернула деньги за путевку. В итоге пара через суд взыскала с туроператора 227 тысяч рублей: 149 521 рубль — неиспользованная путевка, 2 000 рублей — моральный вред, 75 760 рублей — штраф.