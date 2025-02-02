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Posted 2 февраля, 08:45

Published 2 февраля, 08:45

Modified 2 февраля, 15:08

Updated 2 февраля, 15:08

Погибшая в «Ергаках» школьница врезалась на лыжах в дерево. Видео с места трагедии

Погибшая в «Ергаках» школьница врезалась на лыжах в дерево. Видео с места трагедии

2 февраля 2025, 08:45
Фото: прокуратура Красноярского края.
В прокуратуре рассказали подробности гибели 15-летней школьницы в природном парке «Ергаки», который находится в Ермаковском районе Красноярского края.

По данным ведомства, утром 2 февраля школьница находилась на базе отдыха «Ергаки» вместе со своими родителями. Они приехали туда из Кызыла.

Примерно в 9 часов девочка поднялась на подъемнике на вершину горнолыжной трассы. Спускаясь на лыжах, она столкнулась с деревом. Спасти ее не удалось.

Видео: прокуратура Красноярского края.

Прокуратура и СК проводят проверку.

Обновление. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Семья из Тувы приехала покататься на выходные. Утром школьница поднялась с подругой на склон и, спускаясь, на большой скорости въехала в дерево. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По словам родителей, девочка каталась на лыжах с десяти лет. В семье есть еще двое детей.

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