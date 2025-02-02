Погибшая в «Ергаках» школьница врезалась на лыжах в дерево. Видео с места трагедии

Posted 2 февраля, 08:45
Published 2 февраля, 08:45
Modified 2 февраля, 15:08
Updated 2 февраля, 15:08
По данным ведомства, утром 2 февраля школьница находилась на базе отдыха «Ергаки» вместе со своими родителями. Они приехали туда из Кызыла.
Примерно в 9 часов девочка поднялась на подъемнике на вершину горнолыжной трассы. Спускаясь на лыжах, она столкнулась с деревом. Спасти ее не удалось.
Прокуратура и СК проводят проверку.
Обновление. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).
Семья из Тувы приехала покататься на выходные. Утром школьница поднялась с подругой на склон и, спускаясь, на большой скорости въехала в дерево. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По словам родителей, девочка каталась на лыжах с десяти лет. В семье есть еще двое детей.