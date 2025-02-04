В Красноярске хотят построить семейный активити-парк с рестораном

В Красноярске в Покровке может появиться семейный активити-парк с рестораном. Его планируют построить в ТЦ «Зеленый».

Информацию разместили на инвестиционном портале Красноярского края. В помещении планируют установить аттракционы, мебель, кухонное оборудование, оборудовать игровые зоны и развлекательные площадки. В описании указано, что активити-парк хотят открыть в помещении с высотой потолков 11 метров и наличием мансардного этажа для ресторана. Объем инвестиций — 100 миллионов рублей. Сейчас авторы проекта ищут инвестора. ТЦ «Зеленый» находится на улице Мужества. Судя по 2gis, в торговом центре находится 141 арендатор. Читайте также: Красноярцы назвали лучшие торговые центры Мэрия разрешила компании сделать сквер у ТЦ «Зеленый», но выставила участок на торги Под Красноярском планируют построить новый элитный поселок