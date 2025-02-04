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Posted 4 февраля, 03:54

Published 4 февраля, 03:54

Modified 4 февраля, 03:54

Updated 4 февраля, 03:54

В Красноярске хотят построить семейный активити-парк с рестораном

В Красноярске хотят построить семейный активити-парк с рестораном

4 февраля 2025, 03:54
Фото: investkrsk.ru.
В Красноярске в Покровке может появиться семейный активити-парк с рестораном. Его планируют построить в ТЦ «Зеленый».

Информацию разместили на инвестиционном портале Красноярского края. В помещении планируют установить аттракционы, мебель, кухонное оборудование, оборудовать игровые зоны и развлекательные площадки.

В описании указано, что активити-парк хотят открыть в помещении с высотой потолков 11 метров и наличием мансардного этажа для ресторана.

Объем инвестиций — 100 миллионов рублей. Сейчас авторы проекта ищут инвестора.

ТЦ «Зеленый» находится на улице Мужества. Судя по 2gis, в торговом центре находится 141 арендатор.

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