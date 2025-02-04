В Красноярске хотят построить семейный активити-парк с рестораном

Posted 4 февраля, 03:54
Published 4 февраля, 03:54
Modified 4 февраля, 03:54
Updated 4 февраля, 03:54
Информацию разместили на инвестиционном портале Красноярского края. В помещении планируют установить аттракционы, мебель, кухонное оборудование, оборудовать игровые зоны и развлекательные площадки.
В описании указано, что активити-парк хотят открыть в помещении с высотой потолков 11 метров и наличием мансардного этажа для ресторана.
Объем инвестиций — 100 миллионов рублей. Сейчас авторы проекта ищут инвестора.
ТЦ «Зеленый» находится на улице Мужества. Судя по 2gis, в торговом центре находится 141 арендатор.