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Бары

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2024
Красноярцы стали меньше интересоваться стриптизом
Жители Красноярска стали меньше посещать стриптиз-бары, а «ночная жизнь» города застыла.
27 августа, 12:47
«Возможен спад гостей». Красноярские рестораторы рассказали, как на них повлияют перекрытия в центре города
11 августа, 07:30
Только одно красноярское заведение попало в шорт-лист главной барной премии
31 июля, 01:59
17 красноярских баров вошли в топ лучших в России
Красноярские бары вошли в лонг-лист всероссийской премии Where2drink. Russian Bar Awards 2024.
24 июля, 09:11
Стали известны самые прибыльные рестораны в Красноярске
Журналисты посчитали, сколько заработали красноярские рестораны.
30 мая, 05:54
2ГИС назвал лучшие кафе и бары в Красноярске по оценкам пользователей
21 мая, 06:07
В Красноярске подорожает пиво? Поговорили с магазинами и барами
21 марта, 07:59
В центре Красноярска выставили на продажу историческое здание за 60 миллионов рублей
22 февраля, 03:21
Сотрудники полиции приехали с рейдом в два красноярских бара. Задержали 17 человек
21 января, 10:35
2023
В Красноярске откроется необуфет с «ностальгическим» меню
В Красноярске откроется новое заведение — необуфет Oasis.
6 ноября 2023, 12:07
Появилось новое видео из бара Yushin Brothers, где девушек избили и выкинули за дверь
В сети появилось новое видео из бара Yushin Brothers, где девушек избили и выкинули за дверь. Судя по нему, версия охранника не подтвердилась.
6 октября 2023, 12:41
Охранник прокомментировал избиение двух девушек в баре Yushin Brothers
3 октября 2023, 02:26
В полиции прокомментировали избиение двух девушек в баре Yushin Brothers
2 октября 2023, 07:38
В Красноярске двух девушек избили в баре Yushin Brothers и выкинули из него
2 октября 2023, 05:11
В лонг-лист главной барной премии России попали 15 заведений Красноярска
Эксперты Всероссийской барной премии Where2drink составили лонг-лист лучших заведений России. В список вошли 15 красноярских баров.
15 августа 2023, 07:10
В баре «Булгаков» пройдет вечеринка с топовыми бартендерами из Сибири
15 августа 2023, 06:36
Красноярец не прошел фейсконтроль в клубе и пожаловался в Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал, что фейсконтроль в кафе, ресторанах и ночных клубах противоречит закону.
4 августа 2023, 06:02
В Красноярске за 150 миллионов продают здание с «Нет проблем баром» и «Магнитом»
В Красноярске на продажу выставили двухэтажное здание. В помещении расположены «Нет проблем бар», «Магнит» и другие организации.
30 июля 2023, 09:47
На месте бывших конюшен в центре Красноярска появится «барная улица» — что там будет?
16 июня 2023, 09:18

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