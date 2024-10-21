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Девушка

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Октябрь
Красноярка нашла сбой в Wildberries и забрала товары на миллион рублей
21 октября, 05:33
В Красноярском крае осудят девушку. Ее 10-месячного сына нашли мертвым в кроватке
4 октября, 04:16
Сентябрь
59 ударов ножом. Убийство девушки в красноярской электричке раскрыли через 35 лет
7 сентября, 08:53
Август
Жена красноярца, сбившего маму двоих детей, рассказала свою версию событий
Супруга водителя, сбившего маму двоих детей в Красноярске, заявила, что он попал в больницу. По словам женщины, у ее мужа случился сердечный приступ.
9 августа, 11:14
В Красноярске после расставания с парнем девушка мстит его матери и травит в соцсетях
В Красноярске жительница Солнечного столкнулась с травлей в соцсетях. Как утверждают знакомые красноярки, организатором является бывшая девушка ее сына.
2 августа, 09:10
Июнь
В Красноярске неизвестный пнул в лицо девушку на остановке
10 июня, 06:48

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