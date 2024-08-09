Жена красноярца, сбившего маму двоих детей, рассказала свою версию событий

Posted 9 августа, 11:14
Published 9 августа, 11:14
Modified 29 августа, 09:06
Updated 29 августа, 09:06
Авария произошла в Красноярске вечером 8 августа на Петра Ломако. По данным Госавтоинспекции, 60-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал в сторону 9 Мая.
В это время 24-летняя девушка с двумя детьми переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автомобилист сбил девушку, дети не пострадали.
Супруг пострадавшей рассказал, что его жена находится в больнице, ей сделали операцию. Также мужчина заявил, что дети не видели момент удара.
В Госавтоинспекции сообщили, что водитель иномарки был трезв. При этом выяснилось, что за год его 30 раз привлекали к административной ответственности.
Супруга водителя Олеся рассказала sibnovosti.ru, что ее муж Герман не отрицает своей вины в ДТП. Как утверждает женщина, супруг якобы ехал со скоростью 35 км/ч и заметил девушку с двумя детьми только тогда, когда практически вплотную подъехал к пешеходному переходу. После этого, говорит красноярка, Герман попытался затормозить.
«Произошла ужасная трагедия. Никто специально никого не давил. Просто так сложились обстоятельства. Он просто их не увидел. Во-первых, были сумерки. Во-вторых, там, когда сумерки, все сливается. Это все произошло за такие секунды, по его словам, что он просто не увидел».
В разговоре с журналистом Олеся заявила, что ее супруг вместе с очевидцами якобы оказывал первую помощь пострадавшей девушке. После случившегося мужчину доставили в следственный комитет. Женщина отмечает, что у ее супруга там случился сердечный приступ и он попал в больницу.
По словам женщины, ей и Герману якобы стали присылать угрозы.
«Я понимаю, что случилось горе, но устраивать публичную порку и выслеживать нас, это too much какой-то. Мне пишут в чатах, что нельзя жить и ездить, распинать надо, публично на кресте распять, но я и не удивлена», — сказала она.
Также Олеся заявила, что она и ее муж готовы оказать материальную помощь семье сбитой девушки.