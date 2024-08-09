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Posted 9 августа, 11:14

Published 9 августа, 11:14

Modified 29 августа, 09:06

Updated 29 августа, 09:06

Красноярец, сбивший маму двоих детей, попал в больницу с сердечным приступом

Жена красноярца, сбившего маму двоих детей, рассказала свою версию событий

9 августа 2024, 11:14
Фото: t.me/preo_24

Красноярец, сбивший маму двоих детей, попал в больницу с сердечным приступом

Супруга водителя, сбившего маму двоих детей в Красноярске, заявила, что он попал в больницу. По словам женщины, у ее мужа случился сердечный приступ.

Авария произошла в Красноярске вечером 8 августа на Петра Ломако. По данным Госавтоинспекции, 60-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал в сторону 9 Мая.

В это время 24-летняя девушка с двумя детьми переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автомобилист сбил девушку, дети не пострадали.

Супруг пострадавшей рассказал, что его жена находится в больнице, ей сделали операцию. Также мужчина заявил, что дети не видели момент удара.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель иномарки был трезв. При этом выяснилось, что за год его 30 раз привлекали к административной ответственности.

Видео: t.me/preo_24.

Супруга водителя Олеся рассказала sibnovosti.ru, что ее муж Герман не отрицает своей вины в ДТП. Как утверждает женщина, супруг якобы ехал со скоростью 35 км/ч и заметил девушку с двумя детьми только тогда, когда практически вплотную подъехал к пешеходному переходу. После этого, говорит красноярка, Герман попытался затормозить.

«Произошла ужасная трагедия. Никто специально никого не давил. Просто так сложились обстоятельства. Он просто их не увидел. Во-первых, были сумерки. Во-вторых, там, когда сумерки, все сливается. Это все произошло за такие секунды, по его словам, что он просто не увидел».

В разговоре с журналистом Олеся заявила, что ее супруг вместе с очевидцами якобы оказывал первую помощь пострадавшей девушке. После случившегося мужчину доставили в следственный комитет. Женщина отмечает, что у ее супруга там случился сердечный приступ и он попал в больницу.

По словам женщины, ей и Герману якобы стали присылать угрозы.

«Я понимаю, что случилось горе, но устраивать публичную порку и выслеживать нас, это too much какой-то. Мне пишут в чатах, что нельзя жить и ездить, распинать надо, публично на кресте распять, но я и не удивлена», — сказала она.

Также Олеся заявила, что она и ее муж готовы оказать материальную помощь семье сбитой девушки.

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