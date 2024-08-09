Жена красноярца, сбившего маму двоих детей, рассказала свою версию событий

Супруга водителя Олеся рассказала sibnovosti.ru, что ее муж Герман не отрицает своей вины в ДТП. Как утверждает женщина, супруг якобы ехал со скоростью 35 км/ч и заметил девушку с двумя детьми только тогда, когда практически вплотную подъехал к пешеходному переходу. После этого, говорит красноярка, Герман попытался затормозить.