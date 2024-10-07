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Энергетика

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Октябрь
В Красноярском крае тысячи домов превышают потребление электричества
В Красноярском крае тысячи домов превышают допустимую величину потребляемой мощности электроэнергии. Из-за сверхнагрузок на сети случаются аварии и долговременные перебои со светом. Энергетики просят жителей перезаключать договоры на более высокую мощность и ищут решение проблемы.
7 октября, 08:42
Четыре компании c бизнесом в Красноярском крае попали в топ-100 Forbes
1 октября, 04:00
Сентябрь
Красноярцам рассказали, как раньше времени включить отопление в доме
9 сентября, 11:40
Кто и когда включит отопление в Красноярске? А можно включить и потом выключить?
5 сентября, 05:55
Июнь
Ученые рассказали, как слабеют ветра в Красноярском крае. На что это влияет?
Красноярские ученые выяснили, как за последние годы в крае изменилась скорость ветра и у каких районов самый большой потенциал для применения ветроэнергетики.
17 июня, 12:10
Январь
Путин рассказал, как «выталкивал» «Русгидро» из Москвы в Красноярск
17 января, 05:48

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