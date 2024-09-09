Красноярцам рассказали, как раньше времени включить отопление в доме

Posted 9 сентября, 11:40
Published 9 сентября, 11:40
Modified 9 сентября, 11:43
Updated 9 сентября, 11:43
Ранее в администрации Красноярска анонсировали начало отопительного сезона. Мэр Владислав Логинов заявил, что отопление дадут на этой неделе, однако точную дату назовут позднее.
Как сообщали энергетики, если жители хотят получить тепло раньше, то для этого нужен протокол собрания собственников многоквартирного дома, подтверждающий 100% согласие с досрочной подачей тепла, а также паспорт готовности дома и наличие технической возможности включения отопления.
К теплу уже подключают по заявка детские сады, поликлиники и другие социальные учреждения.