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Posted 9 сентября, 11:40

Published 9 сентября, 11:40

Modified 9 сентября, 11:43

Updated 9 сентября, 11:43

Красноярцам рассказали, как раньше времени включить отопление в доме

Красноярцам рассказали, как раньше времени включить отопление в доме

9 сентября 2024, 11:40
Фото: 1MI
В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, как включить отопление в доме раньше старта отопительного сезона.

Ранее в администрации Красноярска анонсировали начало отопительного сезона. Мэр Владислав Логинов заявил, что отопление дадут на этой неделе, однако точную дату назовут позднее.

Как сообщали энергетики, если жители хотят получить тепло раньше, то для этого нужен протокол собрания собственников многоквартирного дома, подтверждающий 100% согласие с досрочной подачей тепла, а также паспорт готовности дома и наличие технической возможности включения отопления.

К теплу уже подключают по заявка детские сады, поликлиники и другие социальные учреждения.

  • Тепло в дома должны подавать, когда среднесуточная температура за окном не превышает 8 градусов в течение пяти дней подряд. Обычно это происходит во второй середине сентября, но бывали и исключения. В 2023 году отопление включили 25 сентября, а в 2019-м — 13 сентября. Это самое раннее подключение за последние пять лет.
  • Согласно прогнозу погоды, на этой неделе ночью температура будет опускаться от 11 до 4 градусов, днем ожидается от 10 до 15 градусов.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Отопление#Энергетика#Температура
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