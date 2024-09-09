Красноярцам рассказали, как раньше времени включить отопление в доме

Как сообщали энергетики, если жители хотят получить тепло раньше, то для этого нужен протокол собрания собственников многоквартирного дома, подтверждающий 100% согласие с досрочной подачей тепла, а также паспорт готовности дома и наличие технической возможности включения отопления.