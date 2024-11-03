prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Температура

Выбрать дату
Ноябрь
Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»
3 ноября, 02:28
Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на ноябрь в Красноярске, центральных и южных районах края.
1 ноября, 08:28
Октябрь
Красноярцев ждет дождливая неделя, смотрим прогноз погоды
Следующая рабочая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой. По прогнозам синоптиков, осадки будут каждый день.
20 октября, 03:13
В Красноярск пришли последние теплые дни. Как долго продержится такая погода?
5 октября, 05:06
Сентябрь
Синоптик назвал дату окончания бабьего лета в Красноярске
21 сентября, 02:11
В Красноярск пришли аномальные холода? Ответ синоптика
10 сентября, 10:22
Красноярцам рассказали, как раньше времени включить отопление в доме
9 сентября, 11:40
Ждать ли красноярцам бабьего лета? Что говорят синоптики
7 сентября, 10:01
Кто и когда включит отопление в Красноярске? А можно включить и потом выключить?
5 сентября, 05:55
Красноярцы спорят, нужно ли уже включать отопление
4 сентября, 07:23
Июль
Дождь и жара — публикуем прогноз погоды в Красноярске на следующую неделю
21 июля, 08:33
В жаркий день красноярцы вылили из кранов рекордное количество воды
В самый жаркий день 2024 года, 30 июня, красноярцы использовали больше 360 кубометров холодной воды.
2 июля, 12:47
Жара в Красноярске в конце июня побила несколько температурных рекордов
1 июля, 05:34
Июнь
Красноярск станет самым жарким мегаполисом России на выходных
28 июня, 12:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика