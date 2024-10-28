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Октябрь
«Ничего не боятся»: жители Красноярска жалуются на закладчиков и публикуют объявления
28 октября, 04:51
Пробка сковала улицу Брянскую. На дорогу из фуры выпали бетонные плиты
23 октября, 03:32
Красноярские депутаты нашли кучу минусов в ремонте трамвайных путей за 816 млн
9 октября, 06:01
Август
«Где отказ подписать на метро?». Красноярцы в пятницу встали в огромную пробку в центре и на Коммунальном мосту
16 августа, 04:11
Красноярское кафе, продавшее бургер с червями, использовало мясо без документов
1 августа, 13:17
Июль
Красноярка рассказала, как чуть не съела бургер с червями. Она успела его откусить
31 июля, 07:56
Красноярки показали живых червей в котлете местной сети бургеров
Красноярки заметили червей в бургерах сети Magic Burger на Красрабе. В сети пообещали провести проверку.
30 июля, 11:32
Май
Рядом с рынком КрасТЭЦ нашли казино. Вот как оно выглядит
В Ленинском районе Красноярска нашли подпольное казино. Оно находилось рядом с рынком КрасТЭЦ и работало с 2022 года.
6 мая, 05:17

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