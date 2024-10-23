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Posted 23 октября, 03:32

Published 23 октября, 03:32

Modified 23 октября, 03:40

Updated 23 октября, 03:40

В центре Красноярске на дорогу выпали бетонные плиты и парализовали движение

Пробка сковала улицу Брянскую. На дорогу из фуры выпали бетонные плиты

23 октября 2024, 03:32
Фото: 2gis.ru

В центре Красноярске на дорогу выпали бетонные плиты и парализовали движение

Сегодня, 23 октября, в Красноярске образовалась пробка на улице Брянской. Из грузовика на дорогу выпали бетонные плиты.

По словам автомобилистов, разлетевшиеся куски бетона разбросаны по всей проезжей части. Также водители отмечают, что плиты перегородили движение по левому и среднему ряду.

Фото: 2gis.ru

«Проспект мира» обратился в пресс-службу Госавтоинспекции, однако оперативно получить комментарий не удалось.

Также корреспондент «ПМ» рассказал, что из-за аварии на Вейнбаума на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка.

Фото: prmira.ru

Судя по 2gis, пробка начинается от Красраба в районе мемориального комплекса «Кандальный путь».

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Коммунальный мост#Пробки#Брянская#Красраб
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