Пробка сковала улицу Брянскую. На дорогу из фуры выпали бетонные плиты

Posted 23 октября, 03:32
Published 23 октября, 03:32
Modified 23 октября, 03:40
Updated 23 октября, 03:40
По словам автомобилистов, разлетевшиеся куски бетона разбросаны по всей проезжей части. Также водители отмечают, что плиты перегородили движение по левому и среднему ряду.
«Проспект мира» обратился в пресс-службу Госавтоинспекции, однако оперативно получить комментарий не удалось.
Также корреспондент «ПМ» рассказал, что из-за аварии на Вейнбаума на Коммунальном мосту образовалась огромная пробка.
Судя по 2gis, пробка начинается от Красраба в районе мемориального комплекса «Кандальный путь».