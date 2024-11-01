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Масло

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Ноябрь
Красноярский край попал в лидеры по росту цен на сливочное масло в России
1 ноября, 06:14
Октябрь
Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб из-за низкого урожая пшеницы, роста цен на сельскохозяйственную технику, топливо и удобрения.
25 октября, 11:17
В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?
24 октября, 11:34
«Золотая» молочка: на сколько и почему дорожает масло в Красноярске
8 октября, 11:48
Июнь
В прокуратуре рассказали, из-за чего могли появиться масляные пятна на Енисее
18 июня, 09:40
Повлияют ли масляные пятна на Енисее на качество воды? Вот что говорят в СГК
18 июня, 05:58
Большие масляные пятна заметили на Енисее. Люди жалуются на «запах химии»
18 июня, 05:20
Май
Почти 3 тонны молочки уничтожили в Красноярском крае. Что нашли в продуктах?
22 мая, 03:01
Апрель
В Красноярске нашли поддельное сливочное масло. Оно чем-то опасно?
3 апреля, 07:10

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