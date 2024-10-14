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Ограбление

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2024
В Красноярском крае мужчина с молотком ограбил ювелирку
В Назарове Красноярского края мужчина разбил молотком витрину в ювелирном магазине и похитил украшения.
14 октября, 11:50
В Красноярске заказчице убийства Нины Кузьминой дали 15 лет колонии
14 октября, 04:55
В красноярской Николаевке мародеры грабят расселенные дома
В Красноярске жители Николаевки жалуются на мародеров. Неизвестные грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.
28 сентября, 08:30
Красноярские воры стали тщательнее готовиться к домашним ограблениям
Красноярские домушники стали тщательнее готовиться к ограблениям. «Случайных» воров становится меньше.
2 июня, 10:34
В Краснодаре осудят банду, которая убила девушку-аниматора из Красноярского края
В Краснодаре будут судить местных бандитов, которые на трассе Кубани убили 19-летнюю девушку-аниматора из поселка Мотыгино Красноярского края и её начальника.
17 мая, 08:03
В Красноярске двое в масках ограбили вейп-шоп на миллион рублей — их ищет полиция
В Красноярске двое в масках ограбили вейп-шоп почти на миллион рублей — они вынесли товар, а также ноутбук и телефон.
22 февраля, 03:04
В Красноярске мужчина напал на женщину в подъезде. Его ищут по снимкам с камеры
В Ленинском районе Красноярска неизвестный мужчина ограбил 58-летнюю женщину. Сейчас его ищет полиция.
9 февраля, 06:24
Красноярская журналистка помогла вору, ограбившему ребенка. Вот ее история
Красноярская ведущая новостей ТВК Дарья Тарасенко рассказала, что помогла мужчине, который украл телефон у ребенка.
16 января, 12:18
2023
В Красноярске парень раздел курьера «Самоката». Ему грозит 4 года колонии
В Красноярске 22-летний парень из Иркутска пойдет под суд за грабеж. Он забрал у курьера «Самоката» одежду, но заказы трогать не стал.
13 декабря 2023, 11:27
Красноярец спросил у школьника время и выхватил у него телефон
В Красноярске мужчина похитил телефон у десятилетнего мальчика. Полиция возбудила уголовное дело.
3 октября 2023, 12:07
В Красноярске парень забрал у курьера «Самоката» одежду, а заказы трогать не стал
В Красноярске полиция задержала подозреваемого в ограблении курьера.
28 сентября 2023, 06:41

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