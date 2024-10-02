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Пассажир

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Октябрь
В Красноярске таксиста отстранили от работы после гибели клиентки. Он влетел в столб
2 октября, 02:01
Сентябрь
«Кто успел, тот и сел»: в Красноярске инвалиду не дали сесть на свое место в автобусе
В Красноярске женщина с инвалидностью купила билет на автобус до озера Учум, выбрав место рядом с проходом. Однако при посадке место оказалось занято и ей пришлось сесть у окна. Дочь женщины пожаловалась в Роспотребнадзор.
9 сентября, 03:20
Июль
«Кондуктор-швейцар»: в красноярской маршрутке кондуктор руками закрывала двери
В Красноярске в одной маршруток кондуктор вручную закрывала двери. В соцсетях женщину назвали швейцаром.
26 июля, 09:21
Июнь
Летевшего в Красноярск москвича поймали за курение электронки в туалете
Пассажира рейса Москва — Красноярск привлекли к административной ответственности. Он курил на борту самолета.
10 июня, 05:50
Май
В Ачинске водитель «Лады» устроил смертельное ДТП возле кладбища. У него не было прав
В Ачинске водитель «Лады» устроил смертельное ДТП возле кладбища. Два человека погибли.
26 мая, 11:05
У пассажира рейса Пхукет — Красноярск остановилось сердце. Самолет сел в Китае
Рейс из Пхукета в Красноярск экстренно приземлился в Китае, когда одному из пассажиров стало плохо.
4 мая, 03:43
Апрель
Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами
2 апреля, 03:24
Февраль
В Норильске после смерти инвалида в такси возбудили уголовное дело
21 февраля, 04:43
Январь
Рассказываем, могут ли пассажира высадить из автобуса, если у кондуктора нет сдачи
Роспотребнадзор Красноярска рассказал, могут ли высадить из автобуса или маршрутки, если у кондуктора нет сдачи с крупной купюры.
15 января, 02:22
В смертельной аварии под Красноярском погибли двое
11 января, 03:25
Инспекторы ДПС побили пьяного водителя и его пассажира при задержании
В Назарове Красноярского края сотрудники ГИБДД при задержании несколько раз ударили пьяного водителя и его пассажира. Проводится проверка.
9 января, 06:52
Ноябрь 2023
Красноярец сдался полиции и рассказал о нападении на кондуктора с баллончиком
Красноярец рассказал, почему брызнул в лицо кондуктору перцовым баллончиком после просьбы оплатить проезд наличными. Он сам пришел в отделение полиции через 5 дней после случившегося.
27 ноября 2023, 07:42

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