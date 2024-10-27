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Пневмония

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Сибиряк чуть не умер после вейпа. Электронные сигареты поражают легкие как при ковиде
27 октября, 01:30
В Красноярске продолжают закрывать школы из-за пневмонии. 12 школ на дистанте
17 октября, 07:10
В Красноярске на карантин закрыли еще одну школу. У 11 человек нашли пневмонию
8 октября, 08:26
В Красноярске еще несколько школ полностью закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ
8 октября, 04:22
Несколько школ Красноярска полностью ушли на дистант из-за ОРВИ и пневмонии
3 октября, 10:26
В Красноярском крае в летнем лагере заболели дети. У одного нашли пневмонию
1 августа, 08:59
«Бог дал, Бог взял». Родители-староверы подозревали у 7-месячной дочери ОРВИ. Она умерла от гематомы
30 января, 10:12
2023
Родители рассказали о карантине в детсадах Красноярска из-за пневмонии. Что известно
26 октября 2023, 11:08

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