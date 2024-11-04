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Пьяный водитель

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Ноябрь
В ДТП в Манском районе погибла 20-летняя девушка
4 ноября, 02:43
Сентябрь
Пьяный красноярец на самокате с женой влетел в машину и попал под уголовное дело
В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, который влетел на арендованном электросамокате в машину и травмировал свою жену.
30 сентября, 08:30
В Красноярске пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим
На улице Ботанической в Красноярске произошло ДТП с участием пьяного 17-летнего парня, который взял без спроса машину у отца.
25 сентября, 01:15
«Жигули» на скорости вылетели в кювет с трассы в Красноярском крае
В Ермаковском районе Красноярского края на 608 километре автодороги Р-257 «Енисей» произошла смертельная авария.
11 сентября, 03:32
Август
В Красноярске водитель BMW протаранил «Ленту» на Ястынской
25 августа, 03:57
В Красноярске на Пограничников «Лада» залетела под фуру. Водитель легковушки был пьян
В Красноярске на улице Пограничников нетрезвый водитель ВАЗ-2115 влетел под фуру. В соцсетях писали, что автомобилист якобы уходил от преследования инспекторов ДПС.
15 августа, 05:14
На красноярских дорогах с начала года поймали 3 340 нетрезвых водителей
10 августа, 12:40
Июль
Красноярский край попал в топ регионов по количеству ДТП с пьяными водителями
Красноярский край вошел в топ-10 регионов РФ по числу аварий с участием водителей в состоянии опьянения за первые шесть месяцев 2024 года.
15 июля, 05:39
В Красноярском крае лишенного на 18 лет прав водителя поймали пьяным в 13-й раз
8 июля, 06:03
Июнь
В Благовещенске пьяный уроженец Минусинска сбил людей на тротуаре. Пятеро погибли
15 июня, 01:53
Май
Начальника кадетского корпуса обвинили в пьяной езде
27 мая в Ачинске сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя за рулем кроссовера Chery Tiggo 8. По информации СМИ, это был директор Ачинского кадетского корпуса Андрей Сурков.
28 мая, 04:30
Массовое ДТП сковало улицы 60 лет Октября и Павлова в Красноярске
В Красноярске произошло массовое ДТП, которое сковало улицы 60 лет Октября и Академика Павлова.
23 мая, 02:06
Март
Дорожная полиция предупредила о рейдах. Будут ловить пьяных водителей
В Красноярске на этих выходных автоинспекторы будут работать в усиленном режиме. В городе пройдет рейд «Нетрезвый водитель» с массовой проверкой автотранспорта и водителей.
22 марта, 12:31
Пьяный красноярец устроил погоню с ДПС и влетел в дерево. Пострадали двое подростков
В Красноярске пьяный водитель пытался уехать от полиции, но врезался в дерево. В ДТП пострадали двое подростков.
14 марта, 01:16
Житель края чуть не попался пьяным за рулем и соврал, что его авто угнали
Жителя Саянского района чуть не поймали пьяным за рулем. Он решил соврать, что его авто угнали.
11 марта, 03:55
Январь
Инспекторы ДПС побили пьяного водителя и его пассажира при задержании
В Назарове Красноярского края сотрудники ГИБДД при задержании несколько раз ударили пьяного водителя и его пассажира. Проводится проверка.
9 января, 06:52

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