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Уборка снега

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Октябрь
В Красноярске зимой хотят использовать снегоплавильные машины — узнали подробности
30 октября, 08:18
В Красноярске не хватает рабочих для уборки города от снега. Нас ждет коллапс?
8 октября, 02:42
Апрель
Красноярским дорожникам повысили зарплату. Для уборки улиц не хватает людей
В мэрии повысили зарплаты работникам муниципальных предприятий, которые отвечают за уборку дорог и улиц.
17 апреля, 01:42
Февраль
Красноярские дорожники объяснили, почему не могут очистить тротуары ото льда
27 февраля, 03:28
«Не нашли управу на коммунальщиков». Красноярский депутат извинился перед актером Панкратовым-Чëрным за сломанные ребра
9 февраля, 12:15
В Октябрьском районе Красноярска появился огромный снегоотвал. Это законно?
Красноярка обратила внимание на огромный снегоотвал в Октябрьском районе. Она сняла гору грязного снега и попросила выяснить, насколько это законно.
8 февраля, 07:42
Январь
Мэр Красноярска заявил о нехватке рук на уборку снега. Хотят привлечь заключённых
24 января, 12:12
«Ждут иски от травмированных горожан». Красноярцы массово жалуются на нечищеные дороги и заледеневшие тротуары
20 января, 08:21
В Красноярске улицу сковала пробка из-за уборки снега. Трактор встал посреди дороги
В Красноярске днем 18 января улицу Судостроительную сковала пробка. Затор мог возникнуть из-за уборки.
18 января, 05:37
28 УК и ТСЖ Красноярска не справились с уборкой снега. Что им будет?
В Красноярске 28 управляющих организаций не справились с уборкой дворов от снега и льда. В мэрии им грозят штрафами.
16 января, 02:54
В Красноярске запустили снегоплавилки. Их не использовали два года
В этом сезоне в Красноярске используют снегоплавилки, сообщили в администрации. Две прошлые зимы их не включали.
14 января, 03:19
Тротуары как каток, во дворах завалы: собрали жалобы красноярцев на уборку улиц
13 января, 13:29
«За это деньги собирают». Красноярцы отказались «брать в руки лопату» и убирать снег. Это предложила депутат
13 января, 01:48
Премьер Красноярского края открыл комментарии в своих соцсетях. Что ему пишут?
Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин открыл комментарии в своем телеграм-канале. Смотрим, что ему пишут жители.
12 января, 08:20
Сугроб высотой 76 метров: в мэрии показали, сколько снега вывезли с улиц Красноярска
В мэрии Красноярска рассказали, что за первые 40 дней этой зимы убрали с улиц города в 2,5 раза больше снега, чем за прошлую зиму.
12 января, 04:29
Красноярский архитектор показал, как чистят снег в Северной Европе. Смотрим фото
Красноярский архитектор Антон Шаталов показал и рассказал, как убирают улицы от снега в городах Северной Европы.
12 января, 02:13
«Ждем весну и покупаем лодки»: красноярцы жалуются на заваленные снегом дворы
9 января, 03:24
Декабрь 2023
Не дождались: красноярцы сами почистили свой двор от снега
Красноярцы решили своими силами почистить дорогу во дворе от снежной каши.
28 декабря 2023, 02:15
Красноярцы показывают снежные завалы. Они жалуются, что по улицам сложно ходить
27 декабря 2023, 03:30
Уволен ответственный за уборку дорог. Мэр признал, что снег плохо убирают
26 декабря 2023, 09:07

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