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Участок

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2024
Дольщики «Октябрьского» боятся за квартиры из-за иска прокуратуры к «СМ. Сити»
5 октября, 06:51
Богатейший красноярец продает за полмиллиарда землю недалеко от дома мэра Логинова
В Красноярске за 500 миллионов рублей выставили на продажу огромный участок.
15 сентября, 12:41
В Красноярске продают несколько участков с видом на вольер со снежными барсами
В Красноярске выставили на продажу три земельных участка для строительства базы отдыха. Земля находится на границе с нацпарком «Красноярские Столбы».
9 сентября, 01:40
В Красноярском крае почти за полмиллиарда продают золоторудное месторождение
В Красноярском крае на торги выставили на торги золоторудное месторождение. Оно расположено в Мотыгинском районе.
8 сентября, 03:27
В центре Красноярска участок с недостроем купили почти за 23 миллиона
Участок с недостроем в центре Красноярск выкупили за 22,8 миллиона рублей.
18 июля, 02:33
Для новой поликлиники в Солнечном выбрали место. Но денег на проектирование нет
Для новой поликлиники в Солнечном выбрали место, но строительство начнется не скоро.
24 июня, 04:13
Элитный застройщик выкупил под КРТ участок в Ветлужанке за 640 миллионов
23 мая, 02:31
В Красноярске приостановили торги по КРТ на Шахтеров из-за очередной жалобы
14 мая, 11:59
В центре Красноярска продают участок за ТЦ «Авеню» за 13 миллионов рублей
В центре Красноярска на торги выставили участок со складом за ТЦ «Авеню».
9 апреля, 04:04
На месте антенного поля в Красноярске построят микрорайон. Обещают школу и детсад
20 марта, 03:43
На торги выставили участок на Телевизорной за 28 млн. Там могут разместить склад
В Красноярске на торги выставили имущественный комплекс на Телевизорной. Начальная стоимость — 28,4 миллиона рублей.
15 марта, 01:08
Участок возле красноярского ипподрома огородили забором. Зачем?
Заброшенный участок у красноярского ипподрома огородили строительным забором.
4 марта, 03:09
Территорию завода «Красхлеб» на Красрабе продают и предлагают построить там высотки
Территорию завода «Красноярский хлеб» на Красноярском рабочем выставили на продажу вместе с проектом застройки.
19 февраля, 02:26
Как 30 футбольных полей: появилась карта владений красноярского «феодала» Генералова
Появилась карта владений скандального землевладельца Евгения Генералова. Большинство участков — небольшие территории, по которым проходят дороги.
23 января, 08:57
2023
У «Арбана» требуют вернуть участок под элитный ЖК. Говорят, его продали за «копейки»
13 декабря 2023, 10:35
Суд обязал вернуть городу проданную по заниженной цене землю. Мэрия сопротивлялась
22 ноября 2023, 08:00
Почти 2 тысячи многодетных семей отправили жить в поле в Красноярском крае
Власти Емельяновского района выдали землю для строительства жилья в чистом поле почти двум тысячам многодетных семей. Суд обязал администрацию исправить это.
16 августа 2023, 01:58

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