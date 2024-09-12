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Яма

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Сентябрь
На Воронова на месте засыпанной ямы образовался новый провал
В Красноярске на улице Воронова на месте ямы, которую несколько раз засыпали скальным грунтом, появился новый провал.
12 сентября, 04:19
На Дубровинского до субботы ограничили проезд из-за огромной ямы в асфальте
6 сентября, 00:46
Август
На проспекте Мира провалился асфальт. Теперь там гигантская дыра
23 августа, 12:37
«Это фиаско»: на Копыловском мосту на новом асфальте появились ямы и трещины
8 августа, 07:58
Прокуратура начала проверку после падения женщины с детьми в траншею в Красноярске
7 августа, 08:29
В Красноярске женщина с двумя детьми провалилась в траншею с водой. Их спас прохожий
7 августа, 06:50
На Воронова на месте засыпанного провала после дождя появились новые дыры
В Красноярске на улице Воронова большую яму, где провалился асфальт, засыпали скальным грунтом. Однако после дождей там появились новые дыры.
6 августа, 04:18
Июль
«Еще один вход в метро»: в Красноярске на Воронова после дождя провалился асфальт
В Красноярске на улице Воронова образовалась большая яма. Асфальт провалился на проезжей части на одной из полос. В прошлом году там проводили ремонтные работы.
30 июля, 06:12
На Копыловском мосту образовалась яма на новом асфальте
В Красноярске на Копыловском мосту образовалась яма на новом асфальте. Его уложили несколько недель назад.
25 июля, 05:13
Май
Несколько машин попали в яму у «Комсомолла». Кто будет платить?
Красноярские водители пожаловались на яму возле ТЦ «Комсомолл», которая находилась посреди дороги и создавала проблемы.
7 мая, 08:38
Апрель
«Это спуск в метро»: в Красноярске автомобиль начал проваливаться в огромную яму
1 апреля, 07:55

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