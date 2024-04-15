Впервые РУСАЛ и Красноярск подписали соглашение о соцпроектах на 2,3 млрд

В комплексное соглашение РУСАЛА и мэрии Красноярска о социально-экономическом партнерстве на 2,3 млрд рублей вошли проекты развития города, которые компания будет реализовывать до 2026 года. В их числе продолжение масштабной реконструкции Центрального парка и реставрация объектов Исторического квартала, где компания ранее уже восстановила 6 объектов.