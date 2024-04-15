Впервые РУСАЛ и Красноярск подписали соглашение о соцпроектах на 2,3 млрд

Posted 15 апреля, 12:21
Published 15 апреля, 12:21
Modified 15 апреля, 12:23
Updated 15 апреля, 12:23
В комплексное соглашение РУСАЛА и мэрии Красноярска о социально-экономическом партнерстве на 2,3 млрд рублей вошли проекты развития города, которые компания будет реализовывать до 2026 года. В их числе продолжение масштабной реконструкции Центрального парка и реставрация объектов Исторического квартала, где компания ранее уже восстановила 6 объектов.
Кроме того, РУСАЛ продолжит программу благоустройства дворовых территорий в Советском районе, где традиционно проживает большое количество сотрудников и ветеранов КрАЗа. Компания проводит там благоустройство с 2019 года — приведены в порядок 27 дворов. В 2024 году компания намерена благоустроить еще 6 дворов.
В соглашение вошло продолжение благоустройства сквера им. А. В. Водянникова в Центральном районе, который РУСАЛ создал на месте пустыря в прошлом году. В 2024 году планируется установить скульптуру красноярца, чье имя носит сквер и улица.
Помимо этого, РУСАЛ начинает программу подготовки строительства спортивных площадок на территории школ Советского района, а также продолжает строительство «Центра Спортивных единоборств».
Соглашение подписали глава Красноярска Владислав Логинов и вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных.
«Компания благоустраивает территорию городских дворов, активно, профессионально проводит глобальную модернизацию Центрального городского парка, совершенствует спортивную инфраструктуру муниципалитета. Подписанное соглашение позволит нам общими усилиями интенсифицировать эту работу», — подчеркнул Владислав Логинов.
«Это соглашение консолидирует наши созидательные инициативы в Красноярске. Мы уже не раз заключала соглашения с городом, Центральным районом, Красноярским краем, всякий раз в рамках соглашений реализовывались важные проекты развития региональной столицы. Мы будем последовательно стремиться к тому, чтобы Красноярск стал лучшим городом страны», — сказала вице-президент РУСАЛа.
Развитие городов ответственности компании является приоритетами социальной политики РУСАЛа, основные принципы которой много лет назад определил основатель компании Олег Дерипаска.