В мэрии Красноярска снова отчитались о строительстве развязки из Пашенного

Posted 13 мая, 08:55
Published 13 мая, 08:55
Modified 5 сентября, 03:42
Updated 5 сентября, 03:42
Ранее в администрации города пообещали еженедельно отчитываться о том, как идет строительство развязки. Последняя публикация была 4 мая — в ней администрация сообщила, что строители 1 июня должны приступить к укладке асфальта.
В мэрии выложили новый отчет со стройплощадки 13 мая. Сообщается, что строители завершили технический проезд — он соединил два микрорайона: Тихие Зори и Пашенный.
«Рабочие трудятся над „корытом дорожной одежды“. Они вынимают мягкий слой почвы и утрамбовывают новый, более плотный. Для этого подрядчик завез на площадку песчано гравийную смесь и скальный грунт», — рассказывают в администрации.
Кроме того, сообщается, что в «ближайшее время» подрядчик должен убрать со стройплощадки мусор — он остается от сноса домов. Однако в мэрии показали, что ещё не все дома, которые попадают в зону строительства дороги, снесены.
Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности.
«Работы сейчас останавливает согласование переноса ЛЭП, которым занимается МРСК и правительство края, и выкуп частных земельных участков. Если эти работы завершатся в необходимый срок, срыва строительства дороги не будет», — сообщали представители мэрии в начале апреля.
Позднее о строительстве развязки высказался губернатор края Михаил Котюков. Он заявил, что мэр Красноярска Владислав Логинов «взял на себя повышенные обязательства» открыть объект до 31 июля.