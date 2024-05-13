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Posted 13 мая, 08:55

Published 13 мая, 08:55

Modified 5 сентября, 03:42

Updated 5 сентября, 03:42

В мэрии Красноярска снова отчитались о строительстве развязки из Пашенного

В мэрии Красноярска снова отчитались о строительстве развязки из Пашенного

13 мая 2024, 08:55
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk
Мэрия Красноярска показала, как продвигается строительство развязки из микрорайона Пашенный на Николаевский мост.

Ранее в администрации города пообещали еженедельно отчитываться о том, как идет строительство развязки. Последняя публикация была 4 мая — в ней администрация сообщила, что строители 1 июня должны приступить к укладке асфальта.

В мэрии выложили новый отчет со стройплощадки 13 мая. Сообщается, что строители завершили технический проезд — он соединил два микрорайона: Тихие Зори и Пашенный.

«Рабочие трудятся над „корытом дорожной одежды“. Они вынимают мягкий слой почвы и утрамбовывают новый, более плотный. Для этого подрядчик завез на площадку песчано гравийную смесь и скальный грунт», — рассказывают в администрации.

Кроме того, сообщается, что в «ближайшее время» подрядчик должен убрать со стройплощадки мусор — он остается от сноса домов. Однако в мэрии показали, что ещё не все дома, которые попадают в зону строительства дороги, снесены.

Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности.

«Работы сейчас останавливает согласование переноса ЛЭП, которым занимается МРСК и правительство края, и выкуп частных земельных участков. Если эти работы завершатся в необходимый срок, срыва строительства дороги не будет», — сообщали представители мэрии в начале апреля.

Позднее о строительстве развязки высказался губернатор края Михаил Котюков. Он заявил, что мэр Красноярска Владислав Логинов «взял на себя повышенные обязательства» открыть объект до 31 июля.

  • Строительство объекта началось еще в 2022 году, а его сдача планировалась 10 октября 2023 года. Сроки сдвигались не только из-за проблем с размещением ЛЭП, но и из-за затянувшихся разбирательств с собственниками земли и объектов.
  • Стоимость контракта на постройку развязки — 162 млн рублей.
  • Жители микрорайона Пашенный неоднократно жаловались на пробки на Семафорной. Из Пашенного есть всего два выезда — один на Семафорной через Матросова и другой на Ярыгинской набережной через остров Отдыха.
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