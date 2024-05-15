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Posted 15 мая, 05:08

Published 15 мая, 05:08

Modified 15 мая, 05:10

Updated 15 мая, 05:10

Предприятия СУЭК в Красноярском крае подвели итоги Трудовой вахты памяти

15 мая 2024, 05:08
Трудовая вахта памяти была посвящена 79-й годовщине Великой Победы. В течение суток 9 Мая Бородинский, Назаровский и Березовский разреза стремились к повышенным производственным показателям, посвящая свои трудовые достижения памяти героев Великой Отечественной войны.

В Трудовой вахте участвовали экипажи горных машин, занятых на добыче угля и вскрышных работах, или подготовке запасов угля для последующей добычи и отгрузки потребителям. Отдельные экипажи по итогам «победной» смены перевыполнили производственный план на 147-159% — эти цифры, достигнутые бригадами добычных и вскрышных экскаваторов Бородинского разреза, стали самыми высокими среди всех предприятий СУЭК в Красноярском крае.

«79 лет назад наши деды, прадеды проливали кровь, чтобы сегодня мы, наши дети, внуки просто жили. Вахта памяти — это дань уважения поколению героев, возможность трудом показать, что мы достойно продолжаем их дело честного, самоотверженного служения Родине», — говорит машинист роторного экскаватора ЭРП-2500 № 3 Бородинского разреза Олег Даншин.

Кроме того, на Бородинском разрезе установлен рекорд на железнодорожной вскрыше — в отвалы за сутки перемещено 76,6 тысячи кубических метров горной массы, что стало максимальным показателем в новейшей истории красноярских предприятий СУЭК, с 2002 года.

«Этой акцией мы сохраняем память о людях, которые побывали в самом пекле Великой Отечественной войны либо тяжелейшим трудом вносили свой вклад в долгожданную победу в тылу. Благодаря им мы сегодня живем, работаем, создаем семьи. Их подвиг всегда будет в наших сердцах», — делится эмоциями водитель автосамосвала Березовского разреза Сергей Каназаков.
«Трудовой вахтой мы показываем наше единство и солидарность в достижении общих целей, в развитии города, края, страны. Она напоминает нам о благодарности предкам, о том, как важно нести память об их мужестве и героизме новым поколениям горняков и всем горожанам», — подчеркивает начальник производственного отдела Назаровского разреза Никита Иванов.

Традиция проведения трудовых вахт к общенациональным праздникам сохраняется в СУЭК уже много лет. Предыдущая вахта была посвящена Дню защитника Отечества. 23 февраля 2024 года в АО «СУЭК-Красноярск» был установлен суточный рекорд добычи — 201,1 тысячи тонн угля, что стало максимальным результатом с 2002 года.

#Владислав Савончик
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