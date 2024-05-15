Предприятия СУЭК в Красноярском крае подвели итоги Трудовой вахты памяти

В Трудовой вахте участвовали экипажи горных машин, занятых на добыче угля и вскрышных работах, или подготовке запасов угля для последующей добычи и отгрузки потребителям. Отдельные экипажи по итогам «победной» смены перевыполнили производственный план на 147-159% — эти цифры, достигнутые бригадами добычных и вскрышных экскаваторов Бородинского разреза, стали самыми высокими среди всех предприятий СУЭК в Красноярском крае.