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Posted 30 мая, 11:58

Published 30 мая, 11:58

Modified 31 мая, 09:45

Updated 31 мая, 09:45

В Красноярском крае мужчина с ружьем бегал по улицам и пугал людей

30 мая 2024, 11:58
В Шарыпове местные жители заметили мужчину, который бегал по городу с ружьем.

Видео инцидента опубликовали 29 мая в городском телеграм-канале.

На кадрах видно, как вооруженный мужчина перешел дорогу по пешеходному переходу и забежал на парковку. Простояв там какое-то время, он развернулся и ушел обратно. Сразу после его ухода на парковку вышли двое мужчин.

В комментариях под роликом обеспокоенные горожане высказались об этом инциденте.

«В парке камеры стоят. Неужели он не попал на них или они там для красоты?»
«Вот именно. По камерам в городе можно отследить, откуда вышел и куда пошёл. У нас не хотят работать, пока не убьют кого-то».
«Почему полицию не вызывают?»

30 мая в полиции рассказали, что человеком с оружием оказался 63-летний житель Шарыпова. В разговоре с полицейскими мужчина заявил, что якобы поругался с незнакомцем в магазине.

В итоге, как утверждает житель Шарыпова, он решил припугнуть оппонента и отправился домой за ружьем. А когда вернулся, незнакомца уже не было.

Выяснилось, что на мужчину зарегистрировано два ружья, оружие изъяли полицейские. Сейчас проводится проверка.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Полиция#Оружие#Шарыпово#Красноярский край
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