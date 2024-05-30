В Красноярском крае мужчина с ружьем бегал по улицам и пугал людей

Posted 30 мая, 11:58
Published 30 мая, 11:58
Modified 31 мая, 09:45
Updated 31 мая, 09:45
Видео инцидента опубликовали 29 мая в городском телеграм-канале.
На кадрах видно, как вооруженный мужчина перешел дорогу по пешеходному переходу и забежал на парковку. Простояв там какое-то время, он развернулся и ушел обратно. Сразу после его ухода на парковку вышли двое мужчин.
В комментариях под роликом обеспокоенные горожане высказались об этом инциденте.
«В парке камеры стоят. Неужели он не попал на них или они там для красоты?»
«Вот именно. По камерам в городе можно отследить, откуда вышел и куда пошёл. У нас не хотят работать, пока не убьют кого-то».
«Почему полицию не вызывают?»
30 мая в полиции рассказали, что человеком с оружием оказался 63-летний житель Шарыпова. В разговоре с полицейскими мужчина заявил, что якобы поругался с незнакомцем в магазине.
В итоге, как утверждает житель Шарыпова, он решил припугнуть оппонента и отправился домой за ружьем. А когда вернулся, незнакомца уже не было.
Выяснилось, что на мужчину зарегистрировано два ружья, оружие изъяли полицейские. Сейчас проводится проверка.