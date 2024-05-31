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Posted 31 мая, 09:53

Published 31 мая, 09:53

Modified 12 ноября, 11:44

Updated 12 ноября, 11:44

В Красноярске сняли режим повышенной готовности, введенный из-за маловодья на Енисее

31 мая 2024, 09:53
«КрасКом» снимает на водозаборах режим повышенной готовности, введенный из-за маловодья на Енисее в Красноярске.

По данным Среднесибирского гидрометцентра, в мае уровень воды в Енисее составил 236,22 метра — это на 6,87 метра выше, чем год назад, и на 3,11 метра больше среднемноголетнего уровня. Из-за этого Енисейское бассейновое водное управление установило для Красноярской ГЭС среднесуточные сбросы на июнь в диапазоне от 3000 до 3600 кубометров в секунду.

Сегодня уровень воды в Енисее на водомерном посту водозабора острова Отдых составляет 197 сантиметров, а в декабре 2023 года он опускал до 96 сантиметров. Средний многолетний уровень воды в Енисее составляет — 220 сантиметров.

«Анализ работы водозаборов в условиях аномально низкой водности еще предстоит сделать, но в целом, персонал справился и, несмотря на маловодье, обеспечивал красноярцев питьевой водой в необходимом объеме. Сейчас наша первоочередная задача — подготовить системы водоснабжения и водоотведения к стабильной работе новой зимой», — отметил генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Напомним, что в режиме повышенной готовности водозаборы КрасКом отработали два отопительных сезона подряд, начиная с 2022 года.

#Владислав Савончик
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