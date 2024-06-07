Роботов задействовали для модернизации металлургического завода на севере края

Posted 7 июня, 03:14
Published 7 июня, 03:14
Modified 7 июня, 03:16
Updated 7 июня, 03:16
Сейчас на заводе обновляются производственные линии и реализуется экологический проект «Серная программа», направленный на снижение выбросов. Нынешний этап обновления НМЗ предусматривает замену печи взвешенной плавки и периферийного оборудования. Применение новых механизмов, таких как роботы-разрушители и краны-пауки, повышает эффективность и безопасность.
«Раньше мы использовали отбойные молотки, а теперь — роботы-разрушители. На площадке работает 15 единиц такой техники. Главный плюс робота в том, что его можно отправить в опасную зону, где нельзя работать людям. Например, там, где высокая температура или есть опасность обрушения конструкций. Оператор может наблюдать за работой на расстоянии радиосигнала — с дистанции 100–150 метров», — отметил генеральный директор «Норильскникельремонта» Виталий Довгаль.
Мощность гидромолота робота-разрушителя — 1,5 тысячи джоулей. Это значительно превышает возможности отбойных молотков, и поэтому один робот может выполнять работу, которую ранее делали до 30 человек.
Помимо роботов, на заводе используются краны-пауки, способные передвигаться по труднодоступным участкам и поднимать грузы весом до 17 тонн. Для резки металлоконструкций применяются плазморезы, которые справляются с металлом толщиной до 20 сантиметров.
На ремонтные работы ежедневно выходят 1600 специалистов, а максимальная численность персонала достигнет 3200 человек. Основная цель — завершить масштабный ремонт без единой травмы и в установленный срок.
Отметим, НМЗ после завершения реконструкции планирует увеличить производственные объемы. Штат завода насчитывает около 2500 человек, и такое обновление способствует не только технологическому прогрессу, но и улучшению условий труда и безопасности.