Погода в доме: выбираем газ, твердое топливо или электричество?

Posted 10 июня 2024, 07:39
Published 10 июня 2024, 07:39
Modified 22 января, 03:49
Updated 22 января, 03:49
Комиссия Госсовета по энергетике подсчитала, на реконструкцию сетевой инфраструктуры потребуется порядка 40 млрд рублей. Чтобы экологическая ситуация улучшилась, в Красноярске нужно перевести на экотопливо 15 тысяч домовладений. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки такого переоборудования.
По программе «Чистый воздух» красноярцам доступны три варианта: переход на газовые котлы, твердотопливные или на электрокотлы. Стоимость установки оборудования компенсирует бюджет, поэтому при выборе важно учитывать удобство в эксплуатации, обслуживании и, разумеется цену самого топлива. Разбираемся, что выгоднее и экологичнее.
Это мощная установка 15-25 кВт с бункером, в котором хранится твердое топливо. Для отопления используют разные сорта угля, дрова, гранулы, брикеты из древесных опилок и отходов сельского хозяйства.
Управляется просто: температурный датчик отправляет электромагнитный сигнал на механизм управления, в результате чего открывается или закрывается воздушная заслонка в котле. Предусмотрен защитный механизм от перегрева: защитные датчики и охлаждающие контуры.
Плюсы: простота монтажа, загружать топливо нужно раз в 10-12 дней, экономный расход топлива. Можно установить GSM-модуль и удаленно контролировать отопительную систему прямо со смартфона. До 30% меньше вредных выбросов в атмосферу: из трубы выходит белый дым в виде конденсата водяных паров. Вредные газы, может быть, и есть, но их, из-за почти полного сгорания топлива, не много. КПД 84%.
Минусы: большие затраты электроэнергии при работе узлов, подающих топливо. Если использовать щепу, то при продолжительном простое она может слипаться на дне бункера. А если топливо отсыреет, то оно не обеспечит нужную степень прогрева. Необходима регулярная чистка котла.
По программе «Чистый воздух» в 2024 году в Красноярске планируется установить 1115 автоматических твердотопливных котлов.
Выглядит котел, как ящик на стене. Внутри теплообменник со спиральной трубкой, по которой течет вода, — здесь и происходит нагрев. Немного ниже расположен насос котла. Температуру помогают регулировать два датчика. Один на котле, второй — в отапливаемом помещении. Автоматика сама определяет параметры работы системы, исходя из заданной хозяином температуры.
Плюсы: КПД до 94%, удобство и универсальность в использовании, экологичность
Минусы: Котел должен располагаться в специальном помещении — котельной. И к этому помещению предъявляются довольно жесткие требования по размерам, высоте потолков, площади остекления, материалу стен, дымоходу и вентиляции. Требования установлены целым списком строительных правил.
Кроме того, в Красноярске нет центрального газопровода и устанавливают автономное газовое оборудование — во дворе нужно будет закопать газгольдер — большая емкость, в которую будут закачивать газ. Существует ряд требований безопасности, обязательных к выполнению — например, от газгольдера до ближайшей постройки должно быть не менее 10 метров. Из-за требований безопасности газовое отопление подойдет не каждому. Еще один важный нюанс — газовое оборудование нужно проверять хотя бы раз в год.
В 2024 году в Красноярске на автономное газовое оборудование переведут 180 домов. На покупку газгольдеров, газопровода на участке, приборов учета, покупку и монтаж систем отопления уйдет 179 млн рублей из федерального бюджета. В 2022 и 2023 на голубое топливо перешли 193 домовладения.
Электрокотел устроен гораздо проще газового. Он содержит лишь трубчатый электронагреватель, теплообменник и термостат.
Плюсы: простая установка, никаких особых требований к его размещению нет, электричество не образует продукты горения и угарный газ. Легкость в эксплуатации — достаточно включить котел на пару часов, прогреть комнату и выключить. Не нужны датчики задымления и дымоходы. Высокий коэффициент полезного действия. Он достигает 98-99%, что больше, чем у твердотопливных котлов (максимально 75-80%) и у газовых (в среднем 92-94%). Теплопотери небольшие, поэтому эффективность прогрева высокая.
Минусы: На участок — поселок, микрорайон — выделяется определенное количество электроэнергии. Если жители начнут потреблять больше, то могут возникнуть перебои с электричеством. Для массового перехода на отопление электричеством в Красноярске нужна будет модернизация сетевой инфраструктуры, а это дополнительное финансирование. Но, эксперты отмечают, что даже при этих затратах способ экономически привлекательнее многих других. Потребители также опасаются, что за электроотопление придется платить больше. Вот тут надо разобраться.
В Красноярске в рамках проекта «Новое тепло» в порядке эксперимента на электроотопление перевели 115 домовладений в Покровке и Базаихе.
Для того, чтобы при электроотоплении люди платили не больше, чем при использовании угля, СГК ежемесячно в отопительный период компенсирует собственникам через Красноярскэнергосбыт 2/3 сложившейся конечной цены электроэнергии с учетом площади домовладения в размере 20,7 кВт*ч на квадратный метр. Два полных отопительных сезона участники эксперимента уже прожили — к отоплению по-старинке не вернулся никто.
Уголь и дрова надо где-то хранить, а при пересыпании угля туда-сюда образуется мелкая пыль, которая оседает в доме, на вещах. Плюсом к этому остается неприятный запах, которым пропитывается вся одежда. Дымоходы нужно регулярно прочищать.
Люди отмечают, что электрокотлы доставляют меньше хлопот, на участках стало гораздо чище. Электроотопление оказалось самым простым, быстрым и эффективным способом улучшения качества атмосферного воздуха.
Один из участников эксперимента, житель Центрального района Красноярска Дмитрий Мильшин рассказывает, что отапливать электричеством оказалось выгоднее, чем твердотопливным котлом.
«Помесячно может разница и небольшая, но за весь отопительный сезон цифра получается значительная. Тем более если принимать в расчет тот факт, что при использовании твердотопливного котла в сильные морозы приходилось подключать электрокотел, так как мощности угольного котла не хватало. Теперь обхожусь одним теплоисточником».
Кроме того, с декабря 2023 года в Красноярске льготным категориям предоставляется компенсация части стоимости электроэнергии при использовании ее для отопления. В перечень пока входят 10 категорий, но список льготников хотят расширить депутаты Горсовета.
Интересна и еще одна тенденция, отопление дровами в регионах Сибири стало на одном уровне или даже дороже электроотопления. Например, в Тыве за отопительный сезон в среднем уйдет 25 тысяч рублей на уголь, 35 тысяч на дрова, 30 тысяч — на отопление электричеством, — говорят местные жители.
При этом многие сибиряки самостоятельно переходят на электрокотлы, при этом зачастую без изменения технических условий, поэтому задача модернизации сетей сейчас как никогда актуальна.
Основатель лаборатории «А2 Рисеарч энд консалтинг», кандидат технических наук Алексей Романов давно и основательно занимается экологическими вопросами.
«На наш взгляд, наиболее быстрым и эффективным решением проблемы вклада автономных теплоисточников в загрязнение приземного слоя атмосферы, является электрификация. Во-первых, это решение не требует больших временных затрат — электрораспределительные сети внутри городской агломерации, да и в пригородных населенных пунктах, модернизировать (провести новые), значительно проще, чем развивать и подключать газораспределительные сети малой мощности.
Во-вторых, конечное оборудование у потребителей более доступно — его значительно проще подключить и ввести в эксплуатацию, чем газовое. При этом КПД электрооборудования выше котлового. По статистике, электрообеспечение безопаснее газового. В Красноярском крае надежное энергообеспечение, и здесь один из самых низких тарифов на электроэнергию», — отметил основатель лаборатории «А2 Рисеарч энд консалтинг», кандидат технических наук Алексей Романов.
Спикер также добавил, что электроотопление более эффективно в контексте управления и контроля расхода энергии, а также существенно сокращает время на сопутствующие отопительному сезону неудобства (складирование, размещение топлива; временные затраты на доставку и загрузку).
Кроме того, перевод частного сектора на электрические источники отопления, по прогнозам эксперта, поспособствует развитию сети электрозаправок и, как следствие, электротранспорта, в том числе, городского — троллейбусов и электробусов.
Еще один положительный «побочный» эффект — развитие малого и среднего бизнеса в Красноярске. Ведь будет спрос на электрокотлы, будет и предложение.
Экологи считают: чтобы город «вздохнул свободно», проблему необходимо решать комплексно. Сейчас, по закону, красноярцы сами выбирают, что им больше нравится: электроотопление, газовые котлы или твердотопливные. Однако, если бы, например, было принято решение, что «вот этот частный сектор перейдет на элетроотопление, а тот — на газ», потому что эти способы на данных территориях целесообразней, то дело бы пошло быстрее, и, возможно, модернизация инфраструктуры обошлась бы дешевле.