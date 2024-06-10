Погода в доме: выбираем газ, твердое топливо или электричество?

Кроме того, в Красноярске нет центрального газопровода и устанавливают автономное газовое оборудование — во дворе нужно будет закопать газгольдер — большая емкость, в которую будут закачивать газ. Существует ряд требований безопасности, обязательных к выполнению — например, от газгольдера до ближайшей постройки должно быть не менее 10 метров. Из-за требований безопасности газовое отопление подойдет не каждому. Еще один важный нюанс — газовое оборудование нужно проверять хотя бы раз в год.