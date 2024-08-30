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Posted 30 августа, 10:21

Published 30 августа, 10:21

Modified 30 августа, 11:11

Updated 30 августа, 11:11

Красноярский Роспотребнадзор отреагировал на сотрудниц DenDener, собирающих просрочку

Красноярский Роспотребнадзор отреагировал на сотрудниц DenDener, собирающих просрочку

30 августа 2024, 10:21
Фото: t.me/kras_mash
Роспотребнадзор отреагировал на видео с участием сотрудниц красноярского DenDener, которые собирали просроченные продукты.

29 августа в соцсетях появился ролик, на котором сотрудницы кафе DenDener вышли к магазину на Свердловской, откуда вынесли просрочку нуждающимся. Автор ролика заявил, что работницы взяли испорченные овощи и вернулись в заведение.

«Проспекту Мира» одна из сотрудниц, попавших на видео, заявила, что она и ее коллега не забирали испорченные продукты, а якобы просто помогали знакомой пенсионерке.

Позднее владелец сети DenDener сообщил, что планирует уволить работниц. Те, по его словам, признались, что взяли продукты себе — для приготовления блюд в кафе их не использовали. Владелец сказал, что ситуация наносит ущерб репутации бизнеса и что сотрудникам запрещено выходить в форме на улицу.

30 августа в краевом Роспотребнадзоре сообщили, что видели ролик, на котором «отличились» сотрудники DenDener на Свердловской.

В ведомстве заявили, что из-за несоблюдения санитарного законодательства владельцу сети заведений объявили предостережение.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Происшествия#Красноярск#Роспотребнадзор#Кафе
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