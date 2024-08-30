Красноярский Роспотребнадзор отреагировал на сотрудниц DenDener, собирающих просрочку

Posted 30 августа, 10:21
Published 30 августа, 10:21
Modified 30 августа, 11:11
Updated 30 августа, 11:11
29 августа в соцсетях появился ролик, на котором сотрудницы кафе DenDener вышли к магазину на Свердловской, откуда вынесли просрочку нуждающимся. Автор ролика заявил, что работницы взяли испорченные овощи и вернулись в заведение.
«Проспекту Мира» одна из сотрудниц, попавших на видео, заявила, что она и ее коллега не забирали испорченные продукты, а якобы просто помогали знакомой пенсионерке.
Позднее владелец сети DenDener сообщил, что планирует уволить работниц. Те, по его словам, признались, что взяли продукты себе — для приготовления блюд в кафе их не использовали. Владелец сказал, что ситуация наносит ущерб репутации бизнеса и что сотрудникам запрещено выходить в форме на улицу.
30 августа в краевом Роспотребнадзоре сообщили, что видели ролик, на котором «отличились» сотрудники DenDener на Свердловской.
В ведомстве заявили, что из-за несоблюдения санитарного законодательства владельцу сети заведений объявили предостережение.