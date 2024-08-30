Красноярский Роспотребнадзор отреагировал на сотрудниц DenDener, собирающих просрочку

Позднее владелец сети DenDener сообщил, что планирует уволить работниц. Те, по его словам, признались, что взяли продукты себе — для приготовления блюд в кафе их не использовали. Владелец сказал, что ситуация наносит ущерб репутации бизнеса и что сотрудникам запрещено выходить в форме на улицу.