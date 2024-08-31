В Красноярске взорвался гараж, пострадал человек

Posted 31 августа, 09:36
Published 31 августа, 09:36
Modified 1 сентября, 04:25
Updated 1 сентября, 04:25
Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «112 Красноярск».
«Владелец гаража, держа сигарету в зубах, открыл ворота и почувствовал странный запах. Через секунду раздался мощный взрыв», — написал автор поста.
В канале добавил, что взрыв пришел из-за утечки газа баллона в городе. В результате взрыва владелец гаража получил ожоги.
На видео видно, как из взорвавшегося гаража выбегает мужчина с разорванными сзади штанами.
В полиции рассказали, что сотрудники выезжали на место, однако криминальной составляющей произошедшего не выявили. Специалисты МЧС и спасатели на место не привлекались.