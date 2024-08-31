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Posted 31 августа, 09:36

Published 31 августа, 09:36

Modified 1 сентября, 04:25

Updated 1 сентября, 04:25

В Красноярске взорвался гараж, пострадал человек

В Красноярске взорвался гараж, пострадал человек

31 августа 2024, 09:36
Фото: 112 Красноярск
Сильный взрыв произошел гаражном кооперативе на улице Водопьянова в Красноярске.

Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «112 Красноярск».

«Владелец гаража, держа сигарету в зубах, открыл ворота и почувствовал странный запах. Через секунду раздался мощный взрыв», — написал автор поста.

В канале добавил, что взрыв пришел из-за утечки газа баллона в городе. В результате взрыва владелец гаража получил ожоги.

На видео видно, как из взорвавшегося гаража выбегает мужчина с разорванными сзади штанами.

Видео: 112 Красноярск.

В полиции рассказали, что сотрудники выезжали на место, однако криминальной составляющей произошедшего не выявили. Специалисты МЧС и спасатели на место не привлекались.

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