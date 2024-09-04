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Posted 4 сентября, 08:09

Published 4 сентября, 08:09

Modified 5 сентября, 06:27

Updated 5 сентября, 06:27

В Красноярске из детской поликлиники эвакуировали врачей и пациентов

Из детской поликлиники эвакуировали врачей и пациентов. Люди стоят под дождем

4 сентября 2024, 08:09
Фото: t.me/ngs24_krsk

В Красноярске из детской поликлиники эвакуировали врачей и пациентов

Сегодня, 4 сентября, в Красноярске из детской поликлиники эвакуировали сотрудников и пациентов.

Как пишет Ngs24.ru со ссылкой на очевидцев, врачей и пациентов эвакуировали из детской поликлиники №3 на улице Урванцева, 30а.

По словам людей, их попросили быстро покинуть помещение, ничего не объяснив. Очевидцы утверждают, что многие вышли на улицу без верхней одежды.

«Проспект Мира» попытался связаться с антитеррористической комиссией края, однако на звонки никто не ответил. На телефонные звонки не отвечают сотрудники детской поликлиники.

В краевом минздраве «ПМ» пообещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию в ближайшее время. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали случившееся.

Обновлено: в краевом минздраве нам сообщили, что в медучреждение поступило сообщение о минировании.

«В настоящий момент территориальные органы безопасности проводят антитеррористические мероприятия в учреждении».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Минздрав#Эвакуация#Поликлиника#Урванцева#Минирование
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