Из детской поликлиники эвакуировали врачей и пациентов. Люди стоят под дождем

Posted 4 сентября, 08:09
Published 4 сентября, 08:09
Modified 5 сентября, 06:27
Updated 5 сентября, 06:27
Как пишет Ngs24.ru со ссылкой на очевидцев, врачей и пациентов эвакуировали из детской поликлиники №3 на улице Урванцева, 30а.
По словам людей, их попросили быстро покинуть помещение, ничего не объяснив. Очевидцы утверждают, что многие вышли на улицу без верхней одежды.
«Проспект Мира» попытался связаться с антитеррористической комиссией края, однако на звонки никто не ответил. На телефонные звонки не отвечают сотрудники детской поликлиники.
В краевом минздраве «ПМ» пообещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию в ближайшее время. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали случившееся.
Обновлено: в краевом минздраве нам сообщили, что в медучреждение поступило сообщение о минировании.
«В настоящий момент территориальные органы безопасности проводят антитеррористические мероприятия в учреждении».