prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 06:56

Published 11 сентября, 06:56

Modified 11 сентября, 06:57

Updated 11 сентября, 06:57

В Красноярском крае классные руководители и кураторы получат допвыплаты

В Красноярском крае на доплаты педагогам выделят 1 миллиард. Кто получит деньги?

11 сентября 2024, 06:56
Фото: 1MI

В Красноярском крае классные руководители и кураторы получат допвыплаты

В Красноярском крае на поддержку учителей и педагогов дополнительно выделили больше 1,1 миллиарда рублей. Об этом заявили в краевом министерстве образования.

Сообщается, что средства пойдут на выплаты за классное руководство и кураторство. Также доплаты полагаются советникам директоров по воспитанию.

«Проспекту Мира» в министерстве образовании края рассказали, что с 1 сентября этого года советники директоров по воспитанию будут получать дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей. Это касается советников, работающих в школах и техникумах.

«За классное руководство (в школах) и кураторство (в техникумах) будут так же доплачивать 5 тысяч рублей.
При этом выплата полагается только тем, кто работает в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек».

Всего доплаты с 1 сентября этого года получат 12 600 классных руководителей и 677 советников по воспитанию.

По данным Красноярскстата, в Красноярском крае от 100 тысяч человек и больше проживают только в Красноярске, Ачинске и Норильске.


Читайте также:
От 26 тысяч: смотрим, какую зарплату предлагают учителям в красноярских школахКрасноярский край не попал в топ-20 регионов с высокими зарплатами для педагоговШкольные каникулы в 2024/2025 году: когда начнутся и сколько будут отдыхать ученики
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Образование#Выплаты#Школы#Красноярский край#Техникум#Учителя
Подпишитесь
Популярное