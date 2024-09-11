В Красноярском крае на доплаты педагогам выделят 1 миллиард. Кто получит деньги?

Posted 11 сентября, 06:56
Published 11 сентября, 06:56
Modified 11 сентября, 06:57
Updated 11 сентября, 06:57
Сообщается, что средства пойдут на выплаты за классное руководство и кураторство. Также доплаты полагаются советникам директоров по воспитанию.
«Проспекту Мира» в министерстве образовании края рассказали, что с 1 сентября этого года советники директоров по воспитанию будут получать дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей. Это касается советников, работающих в школах и техникумах.
«За классное руководство (в школах) и кураторство (в техникумах) будут так же доплачивать 5 тысяч рублей.
При этом выплата полагается только тем, кто работает в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек».
Всего доплаты с 1 сентября этого года получат 12 600 классных руководителей и 677 советников по воспитанию.
По данным Красноярскстата, в Красноярском крае от 100 тысяч человек и больше проживают только в Красноярске, Ачинске и Норильске.