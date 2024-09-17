Аналитики рассказали, сколько стоит аренда комнат и студий в Красноярске

Posted 17 сентября, 09:42
Published 17 сентября, 09:42
Modified 17 сентября, 09:47
Updated 17 сентября, 09:47
Сервис «Авито Недвижимость» поделился исследованием с «Проспектом Мира».
Как отмечают эксперты, спрос на долгосрочную аренду жилья традиционно растет в конце лета и начале осени. Одними из самых активных арендаторов на рынке являются студенты. Чаще всего они выбирают аренду комнаты или студии.
В целом по России в августе спрос на долгосрочную аренду комнат по сравнению с июлем вырос на 33%, в Красноярске — на 26%.
В августе средняя стоимость аренды комнаты в России составила 14 тысяч рублей в месяц. В Красноярске снять комнату можно было за 12 тысяч рублей.
Самые дешевые цены аналитики зафиксировали в Брянске (7 000 рублей в месяц), Саратове, Кирове и Ижевске (8 000 рублей). Самая дорогая аренда оказалась в Москве (18 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (16 тысяч рублей).
В августе спрос на аренду студий в России за месяц вырос на 31%, в Красноярске — на 35%.
В целом по стране в августе снять студию можно было за 30 тысяч рублей. В Красноярске средняя стоимость составила 21 тысячу рублей.
Арендовать студию дешевле можно было только в Кирове (18 тысяч рублей), Ижевске и Уфе (по 20 тысяч рублей). Самые дорогие варианты оказались в Москве и Санкт-Петербурге, где снять студию можно было за 65 и 37 тысяч рублей соответственно.
«На фоне высокого спроса на компактное жилье в августе и сентябре предложение наиболее доступных по стоимости вариантов рядом с вузами закономерно сокращается. В таком случае студенты могут рассмотреть вариант аренды двухкомнатной или трехкомнатной квартиры в складчину — с друзьями или одногруппниками. Снять „двушку“ в среднем по России в августе стоило 35 тысяч рублей, „трешку“ — 50 тысяч рублей. Если делить эти суммы на двоих и троих человек соответственно, затраты получаются сопоставимыми с арендой комнаты», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.