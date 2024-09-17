Аналитики рассказали, сколько стоит аренда комнат и студий в Красноярске

Арендовать студию дешевле можно было только в Кирове (18 тысяч рублей), Ижевске и Уфе (по 20 тысяч рублей). Самые дорогие варианты оказались в Москве и Санкт-Петербурге, где снять студию можно было за 65 и 37 тысяч рублей соответственно.