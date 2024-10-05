«Мама денег не дала, я поджёг дом»: красноярцы рассказали об алкозависимостях

Posted 5 октября, 08:33
Published 5 октября, 08:33
Modified 5 октября, 08:48
Updated 5 октября, 08:48
Владимир (имя изменено), пишет «КП-Красноярск», начал пить с восьми лет, алкоголь помогал ему социализироваться. Затем он и употреблял алкоголь и на работе пил, несмотря на попытки остановиться. Мужчина кодировался, но не мог остановиться. Он считал, что пьет из-за работы и неудачных браков, затем пошел в группу «Анонимных алкоголиков», теперь не пьёт более трех лет.
Виктории (имя изменено) начала пить с 24 лет после рождения ребёнка — так она пыталась развлечься и отдохнуть, а затем и разошлась с мужем. После этого женщина сменила несколько партнеров, с которыми продолжала пить, но со всем рассталась. Виктория осталась одна, пила, угрожала ножом сыну и матери. Затем познакомилась с мужчиной, зависимым от наркотиков. Вместе они пошли на реабилитацию.
Заместитель главного врача краевого наркологического диспансера Евгений Абакумов рассказал журналистам, что алкоголизм — это заболевание. Оно случается с людьми, которые часто употребляют и делают алкоголь частью своей жизни.
«Если человек перестаёт пить и у него ухудшается состояние, если он может пить много дней, есть тяга, а если не выпил, то становится раздражительным, тогда, наверное, зависимость уже есть».
Универсального рецепта как избавиться от зависимость нет, считает доктор. Некоторые выбируют клуб «Анонимных алкоголиков» и подобные организации, кто-то обращается к психотерапевтам или в реабилитационные центры и так далее.
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