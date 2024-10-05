«Мама денег не дала, я поджёг дом»: красноярцы рассказали об алкозависимостях

Виктории (имя изменено) начала пить с 24 лет после рождения ребёнка — так она пыталась развлечься и отдохнуть, а затем и разошлась с мужем. После этого женщина сменила несколько партнеров, с которыми продолжала пить, но со всем рассталась. Виктория осталась одна, пила, угрожала ножом сыну и матери. Затем познакомилась с мужчиной, зависимым от наркотиков. Вместе они пошли на реабилитацию.