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Posted 5 октября, 08:33

Published 5 октября, 08:33

Modified 5 октября, 08:48

Updated 5 октября, 08:48

«Мама денег не дала, я поджёг дом»: красноярцы рассказали об алкозависимостях

«Мама денег не дала, я поджёг дом»: красноярцы рассказали об алкозависимостях

5 октября 2024, 08:33
Фото: КП-Красноярск
Журналисты рассказали истории двоих красноярцев, которые страдали алкогольной зависимостью и смогли бросить пить, и спросили у врача, как с этим бороться.

Владимир (имя изменено), пишет «КП-Красноярск», начал пить с восьми лет, алкоголь помогал ему социализироваться. Затем он и употреблял алкоголь и на работе пил, несмотря на попытки остановиться. Мужчина кодировался, но не мог остановиться. Он считал, что пьет из-за работы и неудачных браков, затем пошел в группу «Анонимных алкоголиков», теперь не пьёт более трех лет.

Виктории (имя изменено) начала пить с 24 лет после рождения ребёнка — так она пыталась развлечься и отдохнуть, а затем и разошлась с мужем. После этого женщина сменила несколько партнеров, с которыми продолжала пить, но со всем рассталась. Виктория осталась одна, пила, угрожала ножом сыну и матери. Затем познакомилась с мужчиной, зависимым от наркотиков. Вместе они пошли на реабилитацию.

Заместитель главного врача краевого наркологического диспансера Евгений Абакумов рассказал журналистам, что алкоголизм — это заболевание. Оно случается с людьми, которые часто употребляют и делают алкоголь частью своей жизни.

«Если человек перестаёт пить и у него ухудшается состояние, если он может пить много дней, есть тяга, а если не выпил, то становится раздражительным, тогда, наверное, зависимость уже есть».

Универсального рецепта как избавиться от зависимость нет, считает доктор. Некоторые выбируют клуб «Анонимных алкоголиков» и подобные организации, кто-то обращается к психотерапевтам или в реабилитационные центры и так далее.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Наркотики#Психотерапия#Реабилитация#Зависимость#Врач#Алкоголизм
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