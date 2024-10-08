Люди ругают и оправдывают обматерившего школьников трудовика. Собрали мнения

Видео с преподавателем появилось 4 октября. На кадрах учитель кричит школьникам: «Всё, рот закрой. Что-то мы сегодня [разговорились], а? Щенки […]». Что именно вызвало такую реакцию учителя — не уточняется. Перед тем как мужчина начал кричать, один из школьников произнес: «Это не я сказал даже».