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Posted 8 октября, 07:28

Published 8 октября, 07:28

Modified 8 октября, 07:30

Updated 8 октября, 07:30

Люди ругают и оправдывают обматерившего школьников трудовика. Собрали мнения

Люди ругают и оправдывают обматерившего школьников трудовика. Собрали мнения

8 октября 2024, 07:28
Фото: 2gis.ru / «Борус. Люди»
Учитель труда школы №149 в Красноярске обматерил разговорчивых семиклассников на уроке. «Проспект Мира» собрал мнение красноярцев и других людей о произошедшем.

Видео с преподавателем появилось 4 октября. На кадрах учитель кричит школьникам: «Всё, рот закрой. Что-то мы сегодня [разговорились], а? Щенки […]». Что именно вызвало такую реакцию учителя — не уточняется. Перед тем как мужчина начал кричать, один из школьников произнес: «Это не я сказал даже».

В управлении образования заявляли, что жалоб от родителей на этого учителя не поступало, а родители учеников просили руководство школы не увольнять учителя.

В итоге учителю труда объявили выговор — он вернется к занятиям с 9 октября.

О произошедшем высказался красноярский общественник Роман Казаков. Он написал, что «вздохи и возмущения от поборников морали и нравственности» выглядят странно.

«Будто сами в школах никогда не учились. Помню, у нас на уроках труда за нарушение техники безопасности и правил поведения в учебной аудитории можно было не просто бранный окрик услышать, можно было по спине деревянной ножкой от стула запросто получить».

В таких условиях, говорит Казаков, все «вели себя прилично и учителя уважали».

«А тут эвон как: мат услышали. Какой ужас. Травма на всю жизнь. За гаражи сходите, послушайте на каком языке те же самые дети общаются», — подытожил общественник.

Еще о произошедшем высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она написала, что «даже если педагога довели», это «совсем не дело».

«Я понимаю, что дети сами могли довести учителя. У некоторых поведение, мягко говоря, страдает. Видимо, вывели из себя человека. Но ругаться матом — не дело».

По словам Мизулиной, когда она училась в школе, такого не было.

«За одно ругательное слово школьника сразу отводили к директору и можно было вылететь из школы. Педагоги никогда при детях не ругались. Потому что педагог — это прежде всего ориентир, пример для своих учеников. Я не понимаю, почему сейчас в некоторых школах иначе. Мне это грустно видеть, вот и всё. Надеюсь, что это все же единичные случаи», — подытожила Мизулина.

Пост скандалу с учителем посвятил депутат красноярского горсовета Семен Сендерский. По его словам, такие видео «не редкость».

«Практически у всех учеников есть мобильные телефоны, и любое действие может быть записано. И ученики бывают разные, порой специально доводят непонравившегося преподавателя. У ребят будто наготове был телефон».

Сендерский уверен, что учитель уже «сто раз себя сам отругал» за то, что сорвался.

Фото: 2gis.ru

О произошедшем высказывались и другие жители Красноярска. Некоторые поддерживали учителя и винили школьников.

«Допекли! Современные детки!»
«Трудовик отличный педагог, дети сами доводят до такого состояния».
«Это, конечно, непедагогично, но нынче дети такие, что любого из себя выведут. Дерзят, хамят и не слушаются… Провоцируют учителя, а потом, втихую, со смешками, снимают».

Другие осуждали поведение педагога. По их мнению, даже если дети вели себя плохо, учитель не должен был использовать мат.

«И что? он находится на работе и должен понимать, что неформальный говор во время учебного процесса никак не может быть допущен во время работы, тем более с учениками».
«По-моему, это учителя выходят из себя и позволяют себе подобное поведение лишь по одной причине: здесь и сейчас они считают себя сильнее и что весомой отдачи им не грозит».
«Отвратительное не педагогичное поведение трудовика. Дальше что? По лицу можно будет бить детей? Руку сломать? Еще как-то отомстить?».

Некоторые писали, что у них были похожие учителя, и в этом нет «ничего страшного».

«Ха-ха ностальгия. Именно такой трудовик и был в нашем школьном детстве ничего страшного».
«Для трудовика это нормально. Нас в школе трудовик и материл, и киянками кидал, и ничего. За то теперь и на токарном работать могу, и на фрезеровке, и гвоздь за пару ударов загнуть».
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