Люди ругают и оправдывают обматерившего школьников трудовика. Собрали мнения

Posted 8 октября, 07:28
Published 8 октября, 07:28
Modified 8 октября, 07:30
Updated 8 октября, 07:30
Видео с преподавателем появилось 4 октября. На кадрах учитель кричит школьникам: «Всё, рот закрой. Что-то мы сегодня [разговорились], а? Щенки […]». Что именно вызвало такую реакцию учителя — не уточняется. Перед тем как мужчина начал кричать, один из школьников произнес: «Это не я сказал даже».
В управлении образования заявляли, что жалоб от родителей на этого учителя не поступало, а родители учеников просили руководство школы не увольнять учителя.
В итоге учителю труда объявили выговор — он вернется к занятиям с 9 октября.
О произошедшем высказался красноярский общественник Роман Казаков. Он написал, что «вздохи и возмущения от поборников морали и нравственности» выглядят странно.
«Будто сами в школах никогда не учились. Помню, у нас на уроках труда за нарушение техники безопасности и правил поведения в учебной аудитории можно было не просто бранный окрик услышать, можно было по спине деревянной ножкой от стула запросто получить».
В таких условиях, говорит Казаков, все «вели себя прилично и учителя уважали».
«А тут эвон как: мат услышали. Какой ужас. Травма на всю жизнь. За гаражи сходите, послушайте на каком языке те же самые дети общаются», — подытожил общественник.
Еще о произошедшем высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она написала, что «даже если педагога довели», это «совсем не дело».
«Я понимаю, что дети сами могли довести учителя. У некоторых поведение, мягко говоря, страдает. Видимо, вывели из себя человека. Но ругаться матом — не дело».
По словам Мизулиной, когда она училась в школе, такого не было.
«За одно ругательное слово школьника сразу отводили к директору и можно было вылететь из школы. Педагоги никогда при детях не ругались. Потому что педагог — это прежде всего ориентир, пример для своих учеников. Я не понимаю, почему сейчас в некоторых школах иначе. Мне это грустно видеть, вот и всё. Надеюсь, что это все же единичные случаи», — подытожила Мизулина.
Пост скандалу с учителем посвятил депутат красноярского горсовета Семен Сендерский. По его словам, такие видео «не редкость».
«Практически у всех учеников есть мобильные телефоны, и любое действие может быть записано. И ученики бывают разные, порой специально доводят непонравившегося преподавателя. У ребят будто наготове был телефон».
Сендерский уверен, что учитель уже «сто раз себя сам отругал» за то, что сорвался.
О произошедшем высказывались и другие жители Красноярска. Некоторые поддерживали учителя и винили школьников.
«Допекли! Современные детки!»
«Трудовик отличный педагог, дети сами доводят до такого состояния».
«Это, конечно, непедагогично, но нынче дети такие, что любого из себя выведут. Дерзят, хамят и не слушаются… Провоцируют учителя, а потом, втихую, со смешками, снимают».
Другие осуждали поведение педагога. По их мнению, даже если дети вели себя плохо, учитель не должен был использовать мат.
«И что? он находится на работе и должен понимать, что неформальный говор во время учебного процесса никак не может быть допущен во время работы, тем более с учениками».
«По-моему, это учителя выходят из себя и позволяют себе подобное поведение лишь по одной причине: здесь и сейчас они считают себя сильнее и что весомой отдачи им не грозит».
«Отвратительное не педагогичное поведение трудовика. Дальше что? По лицу можно будет бить детей? Руку сломать? Еще как-то отомстить?».
Некоторые писали, что у них были похожие учителя, и в этом нет «ничего страшного».
«Ха-ха ностальгия. Именно такой трудовик и был в нашем школьном детстве ничего страшного».
«Для трудовика это нормально. Нас в школе трудовик и материл, и киянками кидал, и ничего. За то теперь и на токарном работать могу, и на фрезеровке, и гвоздь за пару ударов загнуть».