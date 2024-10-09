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Posted 9 октября, 04:39

Published 9 октября, 04:39

Modified 9 октября, 04:42

Updated 9 октября, 04:42

13-летняя школьница убила сестер и ушла гулять в парк

13-летняя школьница убила сестер и ушла гулять в парк

9 октября 2024, 04:39
Фото: СУ СК России по Самарской области
В Тольятти 13-лентнюю девочку подозревают в убийстве двух малолетних сестер, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Как сообщает «КП-Самара», родители оставили 13-летняя девочку с сестрами, а сами ушли с 10-летней дочерью. Затем 10-летяя пришла домой и обнаружила истерзанные тела младших сестер, а старшей не было дома.

По информации журналистов, с телефона матери старшей дочери написали сообщение и спросили, где она находится. Она ответила, что гуляет в парке. Тогда ей задали вопрос: «Ты знаешь, что произошло дома?». Она якобы ответила «Это я! Аахахах». Эта информация официально не подтверждена.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрашивают очевидцев, соседей, родственников. Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц, малолетних (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Происшествия#Дети#Убийство#Родители
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