13-летняя школьница убила сестер и ушла гулять в парк

По информации журналистов, с телефона матери старшей дочери написали сообщение и спросили, где она находится. Она ответила, что гуляет в парке. Тогда ей задали вопрос: «Ты знаешь, что произошло дома?». Она якобы ответила «Это я! Аахахах». Эта информация официально не подтверждена.