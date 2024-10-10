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Posted 10 октября, 07:56

Published 10 октября, 07:56

Modified 10 октября, 07:58

Updated 10 октября, 07:58

В красноярских супермаркетах нашли готовые салаты с кишечной палочкой и плесенью

В красноярских супермаркетах нашли готовые салаты с кишечной палочкой и плесенью

10 октября 2024, 07:56
В Красноярске специалисты проверили готовые салаты из магазинов. В 20 из 73 нашли нарушения.

Исследования проводил красноярский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». С начала года они провели более 500 исследований 73-х готовых салатов. Блюда изучали на наличие бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, плесневых грибов и дрожжей.

Выяснилось, что в 20 салатах были превышены нормативные микробиологические показатели и содержались дрожжи и плесень.

В «Центре оценки качества зерна» объяснили «ПМ», что присутствие кишечной палочки в салатах говорит об их фекальном загрязнении из-за нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, а употребление продуктов с плесенью и чрезмерным содержанием дрожжей приводит к накоплению в организме человека токсичных веществ. В итоге это становится причиной дисбактериоза, нарушением обмена веществ и расстройством функций ЖКТ.

Сообщается, что производителей салатов, в которых нашли бактерии и плесень, обязали принять необходимые меры.

еще в центре напомнили, что салаты в целом относят к скоропортящимся пищевым продуктам и «считаются опасным блюдом».

«Салаты с мясом, птицей, сыром, морепродуктами, да и овощные салаты, заправленные майонезом или соусами, представляют собой идеальную среду для размножения бактерий, в которой эти процессы ускоряются в десятки раз, — рассказала технический директор красноярского филиала Елена Сивагина.

При нарушении условий хранения или сроков годности, количество бактерий «возрастает в геометрической прогрессии», поэтому салаты часто становятся причиной кишечной инфекции или пищевого отравления.

Как поясняли «ПМ» в центре, они не раскрывают производителей продукции, в которой обнаружены нарушения. По их заявлению, они проводят исследование, чтобы предотвращать оборот некачественной продукции.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Салат#Кишечная палочка#Бактерии#Центр оценки качества зерна#Плесень
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