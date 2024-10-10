В красноярских супермаркетах нашли готовые салаты с кишечной палочкой и плесенью

В «Центре оценки качества зерна» объяснили «ПМ», что присутствие кишечной палочки в салатах говорит об их фекальном загрязнении из-за нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, а употребление продуктов с плесенью и чрезмерным содержанием дрожжей приводит к накоплению в организме человека токсичных веществ. В итоге это становится причиной дисбактериоза, нарушением обмена веществ и расстройством функций ЖКТ.