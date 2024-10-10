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Кишечная палочка

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Октябрь
В красноярских супермаркетах нашли готовые салаты с кишечной палочкой и плесенью
10 октября, 07:56
Август
В Красноярске в 10 видах блинов с начинкой нашли кишечную палочку
26 августа, 01:05
В Красноярске нашли масло с плесенью и кишечной палочкой
23 августа, 08:28
Июль
Восемь человек отравились шаурмой. Кафе закрыли на три месяца
В Минусинске восемь жителей отравились шаурмой из кафе «Глиссар». Заведение закрыли на 90 суток.
25 июля, 03:05
Июнь
В Красноярском крае нашли молочку с кишечной палочкой. Какие продукты заражены
В Красноярском крае в молочных продуктах одного из местных производителей нашли кишечную палочку.
14 июня, 09:05
Май
Почти 3 тонны молочки уничтожили в Красноярском крае. Что нашли в продуктах?
22 мая, 03:01
Март
В красноярском мороженом и твороге нашли кишечную палочку и дрожжи. Чем это опасно?
Красноярский филиал «Центра оценки качества зерна» проверил шоколадное мороженое и обезжиренный творог. Рассказываем, что там нашли специалисты.
21 марта, 06:41

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