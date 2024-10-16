В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут морозы. Похолодает до -24 градусов

Posted 16 октября, 05:17
Published 16 октября, 05:17
Modified 16 октября, 05:17
Updated 16 октября, 05:17
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах прогнозируются сильные морозы. Температура воздуха составит от -17 до -21.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подтвердил «Проспекту Мира», что на север Красноярского края действительно нагрянут морозы.
«Морозы на севере Красноярского края ожидаются в ближайшие 3 дня — с 16 по 18 октября. В Эвенкии температура воздуха может снизиться до -24 градусов в ночь на 17 октября».
До этого мы рассказывали о том, что 14 на север Красноярского края обрушились штормовой ветер и метель.