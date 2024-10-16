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Posted 16 октября, 05:17

Published 16 октября, 05:17

Modified 16 октября, 05:17

Updated 16 октября, 05:17

В Красноярском крае ожидается похолодание до -24

В Красноярский край в ближайшие дни нагрянут морозы. Похолодает до -24 градусов

16 октября 2024, 05:17
Фото: 1MI

В Красноярском крае ожидается похолодание до -24

В Красноярском крае в ближайшие несколько дней ожидаются сильные морозы. В некоторых территориях температура упадет до -24 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах прогнозируются сильные морозы. Температура воздуха составит от -17 до -21.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подтвердил «Проспекту Мира», что на север Красноярского края действительно нагрянут морозы.

«Морозы на севере Красноярского края ожидаются в ближайшие 3 дня — с 16 по 18 октября. В Эвенкии температура воздуха может снизиться до -24 градусов в ночь на 17 октября».

До этого мы рассказывали о том, что 14 на север Красноярского края обрушились штормовой ветер и метель.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Погода#Красноярский край#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Похолодание
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