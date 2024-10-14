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Posted 14 октября, 01:49

Published 14 октября, 01:49

Modified 14 октября, 01:49

Updated 14 октября, 01:49

На север Красноярского края обрушится штормовой ветер и метель

На север Красноярского края обрушится штормовой ветер и метель

14 октября 2024, 01:49
Фото: 1MI
Сегодня, 14 октября, на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение. Об этом заявили в МЧС.

По данным синоптиков, сильные порывы ветра и метель прогнозируются на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района. Скорость ветра может достигать 25 м/с и более.

Как сообщают в МЧС, такая погода сохранится в течение понедельника, 14 октября. В Туруханском районе ожидается метель и порывы ветра до 18 м/с.

В Красноярске 14 октября прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Днем температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Красноярский край#МЧС#Прогноз#Ветер#Синоптик#Снег#Метель
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