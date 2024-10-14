На север Красноярского края обрушится штормовой ветер и метель

Posted 14 октября, 01:49
Published 14 октября, 01:49
Modified 14 октября, 01:49
Updated 14 октября, 01:49
По данным синоптиков, сильные порывы ветра и метель прогнозируются на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района. Скорость ветра может достигать 25 м/с и более.
Как сообщают в МЧС, такая погода сохранится в течение понедельника, 14 октября. В Туруханском районе ожидается метель и порывы ветра до 18 м/с.
В Красноярске 14 октября прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Днем температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.