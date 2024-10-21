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Posted 21 октября, 11:06

Published 21 октября, 11:06

Modified 21 октября, 11:08

Updated 21 октября, 11:08

Жителя Красноярска обвиняют в серийных вымогательствах и «оскорблении всех русских»

Жителя Красноярска обвиняют в серийных вымогательствах и «оскорблении всех русских»

21 октября 2024, 11:06
Фото: prmira.ru
Жителя Красноярска обвиняют в избиении парня, вымогательстве и повреждении авто. Об этом рассказали в полиции.

Накануне в телеграм-канале «112 Красноярск» опубликовали видео, на котором видно, как бородатый парень пытается попасть в магазин, из которого его и снимают. Все произошло около ларька в Зеленой Роще — на Устиновича, 22. Вот что пишут очевидцы:

«Мужчина напал на парня и бил его до тех пор, пока тот не перевел ему 5 000 рублей. Следом к ларьку подошли молодые девушки, которых он начал толкать, оскорблять и кидаться в драку. Девушки закрылись в магазине, после чего бородач чуть не вынес дверь. Когда он понял, что дверь не откроют, начал отыгрываться на стоящей рядом машине».

Как утверждают люди, мужчина якобы «оскорблял всех русских». И заявляют, что он не первый раз вымогает у местных деньги. На место вызвали полицию. Там говорят, личность агрессора уже установили. И добавляют, что инцидент произошел еще на прошлой неделе. В четверг, 17 октября, около двух часов ночи правоохранителям поступило сообщение, что во дворе дома повредили арендованный автомобиль.

На место выехали сотрудники МВД, сейчас они устанавливают ущерб. Позже полицейские увидели в сети информацию о вымогательстве. Они опросили 26-летнего потерпевшего — тот рассказал, что его избили, а после потребовали 5 тысяч рублей.

Фото: Telegram-канал «112 Красноярск»

Опасаясь за свое здоровье, он перевел деньги на названный счет. Подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний парень. Его задержали и увезли в отдел.

#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Нападение#Полиция#Задержание#Красноярский край#Избиение#Вымогательство
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