Жителя Красноярска обвиняют в серийных вымогательствах и «оскорблении всех русских»

Posted 21 октября, 11:06
Published 21 октября, 11:06
Modified 21 октября, 11:08
Updated 21 октября, 11:08
Накануне в телеграм-канале «112 Красноярск» опубликовали видео, на котором видно, как бородатый парень пытается попасть в магазин, из которого его и снимают. Все произошло около ларька в Зеленой Роще — на Устиновича, 22. Вот что пишут очевидцы:
«Мужчина напал на парня и бил его до тех пор, пока тот не перевел ему 5 000 рублей. Следом к ларьку подошли молодые девушки, которых он начал толкать, оскорблять и кидаться в драку. Девушки закрылись в магазине, после чего бородач чуть не вынес дверь. Когда он понял, что дверь не откроют, начал отыгрываться на стоящей рядом машине».
Как утверждают люди, мужчина якобы «оскорблял всех русских». И заявляют, что он не первый раз вымогает у местных деньги. На место вызвали полицию. Там говорят, личность агрессора уже установили. И добавляют, что инцидент произошел еще на прошлой неделе. В четверг, 17 октября, около двух часов ночи правоохранителям поступило сообщение, что во дворе дома повредили арендованный автомобиль.
На место выехали сотрудники МВД, сейчас они устанавливают ущерб. Позже полицейские увидели в сети информацию о вымогательстве. Они опросили 26-летнего потерпевшего — тот рассказал, что его избили, а после потребовали 5 тысяч рублей.
Опасаясь за свое здоровье, он перевел деньги на названный счет. Подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний парень. Его задержали и увезли в отдел.