Жителя Красноярска обвиняют в серийных вымогательствах и «оскорблении всех русских»

Как утверждают люди, мужчина якобы «оскорблял всех русских». И заявляют, что он не первый раз вымогает у местных деньги. На место вызвали полицию. Там говорят, личность агрессора уже установили. И добавляют, что инцидент произошел еще на прошлой неделе. В четверг, 17 октября, около двух часов ночи правоохранителям поступило сообщение, что во дворе дома повредили арендованный автомобиль.