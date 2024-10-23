Женщина потеряла в Красноярске сумку с 2 миллионами. Ей их вернули

Posted 23 октября, 05:08
Published 23 октября, 05:08
Modified 23 октября, 06:40
Updated 23 октября, 06:40
Об этой истории рассказали в полиции. Женщина продала квартиру в Железногорске — за нее ей заплатили почти 2 млн рублей. Она решила переехать в Красноярск. В краевой столице села на лавочку на улице 78-й Добровольческой бригады и забыла там сумку — в ней были деньги и телефон.
Пропажу женщина заметила только спустя полчаса. Она обратилась в полицию. На место пригнали кинолога с собакой и сотрудника уголовного розыска. Шоппер нашли недалеко от места пропажи в течение суток. Деньги вернули владелице.
Красноярка поблагодарила правоохранителей за помощь и из отделения полиции отправилась в банк, чтобы положить деньги на счет.