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Posted 23 октября, 05:08

Published 23 октября, 05:08

Modified 23 октября, 06:40

Updated 23 октября, 06:40

Женщина потеряла в Красноярске сумку с 2 миллионами

Женщина потеряла в Красноярске сумку с 2 миллионами. Ей их вернули

23 октября 2024, 05:08
Фото: МВД по Красноярскому краю

Женщина потеряла в Красноярске сумку с 2 миллионами

Женщина оставила на лавке в Красноярске сумку с 1,8 миллиона рублей. Это были деньги с продажи квартиры. Их нашли и вернули владелице за сутки.

Об этой истории рассказали в полиции. Женщина продала квартиру в Железногорске — за нее ей заплатили почти 2 млн рублей. Она решила переехать в Красноярск. В краевой столице села на лавочку на улице 78-й Добровольческой бригады и забыла там сумку — в ней были деньги и телефон.

Пропажу женщина заметила только спустя полчаса. Она обратилась в полицию. На место пригнали кинолога с собакой и сотрудника уголовного розыска. Шоппер нашли недалеко от места пропажи в течение суток. Деньги вернули владелице.

Красноярка поблагодарила правоохранителей за помощь и из отделения полиции отправилась в банк, чтобы положить деньги на счет.

Видео: МВД по Красноярскому краю.
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