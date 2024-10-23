Женщина потеряла в Красноярске сумку с 2 миллионами. Ей их вернули

Об этой истории рассказали в полиции. Женщина продала квартиру в Железногорске — за нее ей заплатили почти 2 млн рублей. Она решила переехать в Красноярск. В краевой столице села на лавочку на улице 78-й Добровольческой бригады и забыла там сумку — в ней были деньги и телефон.