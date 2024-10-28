В Красноярске обещают начать строительство дороги в Солнечный в 2025 году

Posted 28 октября, 08:18
Published 28 октября, 08:18
Modified 28 октября, 10:55
Updated 28 октября, 10:55
Ввести в эксплуатацию планируют четыре дороги на улицах Волочаевской, Космонавтов, 3-ей Пионеров и дорогу от детского сада в IV микрорайоне Бугач до Калинина.
Дорога в микрорайон Солнечный будет проходить по Гриболевской и Соколовской в направлении Солонцы-2. «Эта дорога, по сути, станет дублёром улицы 9 Мая и Енисейского тракта и разгрузит данные улицы», — сообщают в департаменте градостроительства.
Проектировать планируют следующие участки:
1. Дорогу по улице Молокова на участке от Шахтёров до дома Молокова, 14;
2. Дорогу по улице Гросовцев от Калинина до Норильской;
3. Дорогу от Лесников, 29 до Свердловской, 237;
4. Пешеходный переход через ЖД пути от Красномосковской, 78 до Дорожной;
5. Дорогу по Волжской вдоль Апрельской, 5и с выходом на Кутузова;
6. Проезд № 45 на участке от пересечения проездов № 6 и 38а в микрорайоне Солонцы-2;
7. Пешеходный мост в районе Якутская на Татышев. Его планируют построить к 2028 году