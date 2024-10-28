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Posted 28 октября, 08:18

Published 28 октября, 08:18

Modified 28 октября, 10:55

Updated 28 октября, 10:55

В Красноярске обещают начать строительство дороги в Солнечный в 2025 году

В Красноярске обещают начать строительство дороги в Солнечный в 2025 году

28 октября 2024, 08:18
Фото: Управление дорог
Мэрия Красноярска сообщила, что в 2025 году «должны начать строительство новой магистрали в микрорайон Солнечный». Помимо этого, ввести в эксплуатацию планируют еще четыре дороги и начать проектировать еще семь.

Ввести в эксплуатацию планируют четыре дороги на улицах Волочаевской, Космонавтов, 3-ей Пионеров и дорогу от детского сада в IV микрорайоне Бугач до Калинина.

Дорога в микрорайон Солнечный будет проходить по Гриболевской и Соколовской в направлении Солонцы-2. «Эта дорога, по сути, станет дублёром улицы 9 Мая и Енисейского тракта и разгрузит данные улицы», — сообщают в департаменте градостроительства.

Фото: Мэрия Красноярска

Проектировать планируют следующие участки:

1. Дорогу по улице Молокова на участке от Шахтёров до дома Молокова, 14;

2. Дорогу по улице Гросовцев от Калинина до Норильской;

3. Дорогу от Лесников, 29 до Свердловской, 237;

Фото: Мэрия Красноярска

4. Пешеходный переход через ЖД пути от Красномосковской, 78 до Дорожной;

5. Дорогу по Волжской вдоль Апрельской, 5и с выходом на Кутузова;

6. Проезд № 45 на участке от пересечения проездов № 6 и 38а в микрорайоне Солонцы-2;

7. Пешеходный мост в районе Якутская на Татышев. Его планируют построить к 2028 году

  • Ранее стало известно, что в Красноярске сорвали сроки дорожного ремонта. В том числе, не окончено строительство транспортной развязки на Пашенном — объект готов только на 87%. С отставанием устраняются строительные недостатки на переезде через Северное Шоссе.
  • На прошлой неделе депутаты горсовета Красноярска и краевого заксобрания потребовали остановить выдачу разрешений на строительство новых домов в Солнечном: инженерные сети новостроек не справляются с нагрузками, в микрорайоне не хватает социальных объектов и дорожных развязок.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Дороги#Строительство#Солнечный
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