Депутат прокомментировал сбор денег на участие ачинца в «Голосе»

21-летний житель Ачинска отправится на шоу «Голос» в Москву. Пока — только на кастинг. Парень три года подряд подавал заявку, но одобрили ему только в этом году. Деньги на билет артисту пообещали выдать в администрации, средства на костюм и проживание собрали неравнодушные земляки.



Позже стало известно, что администрация Ачинска поездку в итоге ему не оплатила. Там якобы заявили, что если деньги собраны, значит и билеты он купит. Завтра утром парень вылетает в Москву на кастинг. На прослушивании он исполнит песню Jony — Согрей.