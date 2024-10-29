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Posted 29 октября, 11:24

Published 29 октября, 11:24

Modified 29 октября, 11:51

Updated 29 октября, 11:51

Депутат прокомментировал сбор денег на участие ачинца в «Голосе»

Депутат прокомментировал сбор денег на участие ачинца в «Голосе»

29 октября 2024, 11:24
Фото: adm-achinsk.ru/Иван Бронников.
Председатель ачинского горсовета Сергей Никитин прокомментировал «ПМ» отказ помочь с деньгами на билет ачинцу, отправившемуся на кастинг шоу «Голос». По словам депутата, со своей стороны он сделал все. Мужчина считает, что 100 тысяч, которые собрали люди, это слишком.

21-летний житель Ачинска отправится на шоу «Голос» в Москву. Пока — только на кастинг. Парень три года подряд подавал заявку, но одобрили ему только в этом году. Деньги на билет артисту пообещали выдать в администрации, средства на костюм и проживание собрали неравнодушные земляки.

Позже стало известно, что администрация Ачинска поездку в итоге ему не оплатила. Там якобы заявили, что если деньги собраны, значит и билеты он купит. Завтра утром парень вылетает в Москву на кастинг. На прослушивании он исполнит песню Jony — Согрей.

Депутат подтвердил, что к нему парень действительно приходил и просил 20 тысяч на билеты — туда и обратно. Тогда народный избранник позвонил директору техникума, в котором учится начинающий музыкант. Та заверила, что вопрос они решат. Также, рассказывает Никитин, они привлекли местные СМИ, которые публиковали реквизиты Ивана Бронникова. По словам музыканта, люди собрали ему 100 тысяч рублей.

«Он просил 20 тысяч, потом 50, а ему собрали 100, и он еще жалуется? Ему нужно слетать туда-обратно, в Москве гостиницу можно снять за 10 тысяч рублей. Вы сами как считаете, 100 тысяч — это много или мало?», — заявил «ПМ» Сергей Никитин.

Народный избранник добавляет, что больше парень к нему не обращался. А когда депутат на первой и последней встрече поинтересовался у артиста, готовится ли он к выступлению, тот заявлял, что только начинает это делать.

«Ну прямо что-то выдающегося я в нем не вижу. Да, поет песни, где-то патриотические, где-то молодежные. Но чтобы он пел свои песни — я такого не помню, обычно поет чьи-то», — добавил Никитин.

Тем не менее, на вопрос журналиста о том, верит ли он в земляка, депутат заявил, «пусть попробует, если пригласили, почему нет». По словам Никитина, ему нужен хороший наставник, потому что сам он пока «подходит к вопросу несерьезно».

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