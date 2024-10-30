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Posted 30 октября, 07:15

Published 30 октября, 07:15

Modified 30 октября, 07:17

Updated 30 октября, 07:17

«Болотинг, монастыринг и избинг»: что это такое и почему популярно?

«Болотинг, монастыринг и избинг»: что это такое и почему популярно?

30 октября 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney.
Жители крупных городов России активно осваивают новые виды туризма: «избинг», «монастыринг» и «болотинг». Рассказываем, что это.

О новых видах отдыха пишет издание «Новые Известия». Сообщается, что гиды освоили «новое направление туризма», которое получило название «болотинг».

Что такое «болотинг»?

Жители мегаполисов собираются в группы по 15 человек и за 2-3 тысячи рублей отправляются на болото в ожидании острых ощущений.

«Сейчас многие заграничные направления закрыты. А те, что остались, стоят очень дорого. Приходится искать более доступные развлечения. Конечно, поход по болотам — это вам не морской бриз под пальмами, но в любом случае отдых на природе помогает снять стресс, накопившийся за неделю», — поделился наблюдениями с «НИ» путешественник Александр Сизов.

По его словам, к походам по местным лесам и болотам он пристрастился во время пандемии коронавируса.

Как заявил «НИ» заместитель руководителя Комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Ростислав Вылегжанин, название направления он считает данью моде.

«Сейчас модные термины часто приходят в русский язык из английского (как „глэмпинг“), а потом уже русский язык начинает рождать свои собственные слова, используя наиболее яркие морфемы из иностранных „родителей“», — пояснил он.
Фото: Изображение Midjourney

По мнению эксперта, с маркетинговой точки зрения, легче привлечь внимание «болотингом», чем прогулкой по болотам.

«Лично я не думаю, что все перечисленные термины проживут долго и закрепятся, но в моменте это прикольно и весело», — считает Ростислав Вылегжанин.

Как сообщила «НИ» юрист Анна Смирнова, «болотинг» следует отнести к высокорисковым видам туризма — прежде чем отправиться в поход по трясине, необходимо узнать о «подводных камнях».

«Федеральный закон „О туристической деятельности“ предполагает введение системы обязательного лицензирования гидов и экскурсоводов. Согласно этому закону, гиды в обязательном порядке должны иметь профессиональную подготовку и сертификат об окончании курсов по специализации», — пояснила юрист.

Она добавила, что, помимо познаний в истории и краеведении, лицензированные гиды должны иметь представление о безопасности туристских маршрутов.

А что такое «избинг»?

По словам Вылегжанина, сейчас «избинг» используется и просто для обозначения проживания в обычных избах, приспособленных под прием туристов.

Он добавил, что у термина и философии «избинга» есть конкретный автор — Алексей Шевцов из проекта «Потаенная Россия».

«Кроме того, избинг — зарегистрированный товарный знак. В понимании автора „избинг“ — это тот же глэмпинг, но построенный на основе некапитальных модулей, копирующих архитектурные формы традиционной русской избы», — пояснил эксперт РСТ.

«Монастыринг» — это что?

«Монастыринг» — то же трудничество. По сути, бесплатная работа на монастырь в обмен на проживание и некий духовный опыт.

«На мой собственный взгляд, именно по отношению к монастырям такой псевдоанглицизм звучит не очень уместно», — полагает Вылегжанин.
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