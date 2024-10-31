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Внутренний туризм

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Октябрь
Из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Нижневартовск. Что по ценам?
Авиакомпания «КрасАвиа» возобновляет прямые рейсы из Красноярска в Нижневартовск.
31 октября, 04:31
«Болотинг, монастыринг и избинг»: что это такое и почему популярно?
Жители крупных городов России активно осваивают новые виды туризма: «избинг», «монастыринг» и «болотинг». Рассказываем, что это.
30 октября, 07:15
Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска в ноябре
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о пяти вариантах небольших путешествий по России в ноябре.
24 октября, 07:03
Из Красноярска в Пермь со 2 ноября запустят прямые авиарейсы. Сколько стоят билеты?
«Аэрофлот» запускает программу субсидированных перевозок из Красноярска в Пермь. Перелеты стартуют со 2 ноября.
17 октября, 06:32
«Цены — ужас, но красиво». Красноярка слетала в Иркутск и на Байкал осенью. Что понравилось, а что нет?
4 октября, 12:00
Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на октябрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
2 октября, 06:08
Июль
Зачем ехать из Красноярска в Новосибирск? Пять интересных мест в соседнем городе
11 июля, 08:52
Из Красноярска в Пермь запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?
11 июля, 01:40
Май
Путешествие во времени: бежим по Красноярску сквозь время и пространство
21 мая, 12:58
Патриотический маршрут по Красноярску: от площади Победы до набережной Качи
13 мая, 12:39
Апрель
Чем заняться в Казани весной и сколько это будет стоить? Рассказ красноярки
19 апреля, 11:26
Как добраться до Есауловской петли? Показываем маршрут к месту для прогулок
Красноярский фотограф Сергей Токарев рассказал, как добраться до Есауловской петли, и показал, что оттуда можно увидеть.
1 апреля, 02:43
Февраль
Сертификаты на 10 тысяч на поездки школьников по краю разобрали меньше чем за сутки
28 февраля, 02:45
Январь
Круиз в Дудинку за 6 миллионов стал самым дорогим туром России
13 января, 04:23
Декабрь 2023
В Красноярском крае вырос спрос на рестораны, туризм и услуги аниматоров
Число заказов в кафе и ресторанах Красноярского края выросло на треть по сравнению с показателями 2022 года. Также вырос спрос на внутренний туризм и услуги организаторов мероприятий. Об этом сообщили в краевом отделении ЦБ.
9 декабря 2023, 09:12

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